هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 11:00 ص

ما يسمى اليوم مدينة "أفونش" الواقعة بكانتون فو، هي في الأصل مدينة رومانية. في الماضي كانت تعرف بإسم "أفونتيكوم"، عاصمة الهيلفات، وأصبحت مركزا اقتصاديا وروحيا وثقافيا هاما عبر التاريخ.

على مرّ الزمن، استوطن آلاف الرجال والنساء أراضي سويسرا وشكلوا مجتمعها. وتزخر صفحات كتب التاريخ بمن هم، والمعارك التي خاضوها، والأفكار الثورية التي تداولوها، والتغيرات الهادئة التي أدخلوها ، والتي توارثتها الاجيال عبر الزمن. وتعد آثار هذا التراث كثيرة وغنية، ولكن بعضها مخفي وغير معروف.

من خلال هذه السلسلة التي أعدّها التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية RSI، وقع الإختيار على سبعة أماكن مرتبطة بالاحداث التاريخية والأساطير التي تشكّل جزءً من التراث الثقافي للبلاد.

في هذا الفيديو ، نقوم بزيارة ما تبقى من Aventicum، التي يمكن العثور على بقاياها بجانب مدينة Avenches الحديثة في كانتون فو. في أوج ازدهارها، كانت هذه المدينة تحتوي على عدة حمامات عامة، ومسرح، ومنتدى، ومعبد، وعاش فيها ما يقرب من 20000 نسمة، وكانت محميًة بجدار يصل طوله إلى خمسة كيلومترات وعلوه حوالي سبعة أمتار مع أكثر من 70 برجًا يحيط به. كما كان يوجد فيها أيضا مدرج رائع، وهو لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.



(التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية, swissinfo.ch)

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