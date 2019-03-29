أفادت دراسة حديثة أن حوالي مليون شخص في سويسرا وقعوا ضحية لهجمات إلكترونية.
كشف الاستطلاع الذيرابط خارجي أجراه معهد (gfs.bern) للأبحاث واستطلاعات الرأي، نُشر يوم الخميس 29 مارس، أن 15% من الأشخاص الذين تم سؤالهم قد تأثروا بالهجمات الإلكترونية على الإنترنت.
على الرغم من ذلك، قال أكثر من نصف الذين تم استجوابهم إنهم على علم جيد بكيفية حماية أنفسهم من الهجمات عبر الإنترنت. أولئك الذين قالوا إنهم لم يكونوا مطلعين على الأمن السيبراني، قالوا إنهم شعروا بالأمان أثناء استخدام الإنترنت.
إجمالاً، قال 92% من الأشخاص الذين تم سؤالهم إنهم يمتلكون جهازًا واحدًا على الأقل متصل بالإنترنت، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون. وقال نصف المستخدمين إنهم استخدموا كلمة المرور نفسها أكثر من مرة أو على جميع الأجهزة.
وفي بيان لهرابط خارجي قال باسكال لمييا، مدير مركز إعداد التقارير والتحليل لضمان المعلومات (MELANI): "الأمن السيبراني مسألة يجب معالجتها بتعاون مشترك بين الإدارات العامة والقطاع الخاص والسياسيين، وتحقيقًا لهذه الغاية، من المهم إعلام الجمهور بمخاطر الإنترنت وزيادة الوعي بها".
تم إجراء الاستطلاع بالنيابة عن المنظمة المظلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سويسرا (ICTswitzerland)، ومجتمع أمن المعلومات في سويسرا (ISSS)، والأكاديمية السويسرية للعلوم الهندسية (SATW)، والتحالف السويسري لأمن الإنترنت (SISA)، ونادي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (swissict (SWITCH and، بالتعاون أيضاً مع مركز إعداد التقارير والتحليل لضمان المعلومات (MELANI).
Keystone SDA/ث.س