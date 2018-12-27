روجيه فيديرر، البطل الأول في في سويسرا. (Keystone)

لا يكاد يخلو أي مقال من المقالات التي تنشرها swissinfo.ch على نسبة مائوية أو عمر معيّن أو مبلغ مالي أو أرقام أخرى. فيما يلي، اثنا عشر رقما اخترناها لكم من أكثر الإحصاءات إثارة للإهتمام في عام 2018.

يناير

20

يا لها من نتيجة! لقد تُوج لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر بلقبه العشرين في بطولة الـ "جراند سلام"، مضيفا المزيد إلى سجل أرقامه القياسية، بعد أن نجح في الفوز بكأس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السادسة. إثر ذلك، عاد إلى قمة الترتيب العالمي في شهر فبراير وهو في سن السادسة والثلاثين، ثم أنهى العام في المرتبة الثالثة عالميا.



فبراير

80

نعم، مرت ثمانون عاما بالضبط على القرار القاضي بأن تصبح الرومانشية اللغة الوطنية السويسرية الرابعة بعد أن حظي بموافقة 92٪ من الناخبين السويسريين. في ذكرى هذا التصويت، دعت مجموعة الضغط المنافحة عن هذه اللغة في الكنفدرالية السلطات إلى توسيع المجال الرسمي لاستخدامها. من جهة أخرى، شهد عام 2018 أيضًا إطلاق أول فيلم روائي احترافي في العالمرابط خارجي ناطق باللغة الرومانشية.



مارس

71.6

في تصويت وطني تابعه العالم بانتباه، رفض حوالي ثلاثة أرباع الناخبين السويسريين (71.6٪) اقتراحا يدعو إلى إلغاء نظام تمويل الخدمات السمعية والبصرية العامة (ومن ضمنها swissinfo.ch) من خلال دفع رسوم سنوية إلزامية.



أبريل

1,231

هو عدد الثواني التي استغرقتها عملية انفجار رأس "بوووغ" Böögg أو "رجل الثلج"، وهي عبارة عن شخصية محورية في مهرجان تقليدي ينظم سنويا في مفتتح فصل الربيع في مدينة زيورخ حيث يتم إشعال النيران في هذا المجسّم كي تُحدد سرعة انتشار النار فيه نوعية فصل الصيف المقبل. وحسب الأساطير الشائعة، تُنذر فترة احتراق طويلة نسبيا مثل 20 دقيقة و 31 ثانية بفصل صيف بارد ومُمطر. لكن كما اتضح تاليا، فإن الشمس الحارقة التي عانت منها سويسرا هذا العام أسفرت عن تسجيل درجات حرارة قياسية في مياه الأنهار، فيما أدى قلة تهاطل الأمطار إلى حدوث العديد من المشاكل الأخرى.



في أبريل 2018، لم يكن "بوووغ" في أحسن حالاته... (Keystone)

مايو

25

تقوم سويسرا بإعادة تدوير حوالي 25٪ من نفاياتها البلاستيكية، ما يعني أنها لا زالت متأخرة بشكل كبير عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى.



يونيو

37,000

قام البابا فرانسيس بأداء زيارة نادرة إلى مدينة جنيف، إحدى المراكز الرئيسية للبروتستانتية في العالم، في سياق جولة سريعة بيوم واحد للإحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس مجلس الكنائس العالمي. وأشرف بالمناسبة على قداس أقيم في مركز للمؤتمرات وحضره حوالي 37000 شخص.



يوليو

1

هو عدد جوازات السفر التي يجب أن تكون لدى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وفقا للأمين العام للإتحاد السويسري لكرة القدم الذي أوضح أن هذا (المقترح) يرمي إلى الحيلولة دون استفادة الشبان الواعدين من خطط التدريب في سويسرا ومن ثمّ اتخاذ قرار باللعب لفائدة بلد آخر. إلا أن الأمين العام اضطر للإستقالة من منصبه بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مستنكرة على نطاق واسع. وكان الخلاف حول ازدواج الجنسية قد اندلع إثر تغريم الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لثلاثة من لاعبي المنتخب السويسري بسبب قيامهم بإشارة النسر ذي الرأسين وهو عبارة عن رمز قومي ألباني للاحتفال بأهداف سُجّلت ضد منتخب صربيا في إحدى مباريات كأس العالم في روسيا.



أغسطس

1,450

أعلن مطعم شهير يقع تحت جرف على ارتفاع 1450 متراً فوق مستوى سطح البحر في جبال الألب شرق سويسرا إنه بصدد البحث عن مُسيّرين جدد بعد أن قرر الزوجان اللذان يديران بيت "أشير-فيلدكيرشلي" Äscher-Wildkirchli للضيافة، مغادرته بعد 31 عامًا، قائليْن إنه لم يعد بوسعهما المُلاءمة بين الطلبات الجديدة والقيود المفروضة على أعمال التجديد والتوسعة. وفي شهر ديسمبر، تم الإعلان عن المشرفين الجدد.



صورة التقطت في شهر أكتوبر 2014 لبيت "أشير-فيلدكيرشلي" Äscher-Wildkirchli للضيافة في جبال الألب.

(Keystone)

سبتمبر

17

هي النسبة المائوية للمقيمين السويسريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا والحاملين لجنسية مزدوجة. في الأثناء، اتضح أن الجنسية غير السويسرية الأكثر انتشارًا في صفوف المزدوجي الجنسية هي الإيطالية (24.7٪)، تليها الفرنسية (11.2٪)، ثم الألمانية (7.8٪).



أكتوبر

202.865



ظل المغتربون في سويسرا أصحاب الدخول الأعلى على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة متوسط الراتب السنوي الذي يحصلون عليه 202،865 دولارًا (حوالي 202،000 فرنك سويسري). وقبل شهر من ذلك، تراجع ترتيب سويسرا بشكل مثير على مستوى الجاذبية في استطلاع واسع للمغتربين، وخاصة بسبب الصعوبات التي تقترن بعملية البحث عن سكن واكتساب أصدقاء جدد.



نوفمبر

40,000

أنت لا تحب الجَزَر؟ إذن، تجنّب الذهاب إلى مدينة آراو شمال سويسرا في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر. ففي ذلك التاريخ، يجتذب سوق الجزر Rüeblimärt الملونة، التي تحولت إلى موعد ثابت منذ عام 1982، حوالي أربعين ألف زائر يستمتعون بالتجوال بين 140 منصة مرتبة بعناية.



ديسمبر

64964

هو العدد الإجمالي للمتوفين في سويسرا في عام 2016، أي أقل بحوالي 4٪ مقارنة بالعام السابق. في المقابل، وللمرة الأولى، فاق عدد الرجال المتوفين بسبب السرطان عدد الذين رحلوا عن دنيا الناس من المُصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما انخفض عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الخرف.





(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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لقد تُوج لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر بلقبه العشرين في بطولة الـ "جراند سلام"، مضيفا المزيد إلى سجل أرقامه القياسية، بعد أن نجح في الفوز بكأس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السادسة. إثر ذلك، عاد إلى قمة الترتيب العالمي في شهر فبراير وهو في سن السادسة والثلاثين، ثم أنهى العام في المرتبة الثالثة عالميا. فبراير 80 نعم، مرت ثمانون عاما بالضبط على القرار القاضي بأن تصبح الرومانشية اللغة الوطنية السويسرية الرابعة بعد أن حظي بموافقة 92٪ من الناخبين السويسريين. في ذكرى هذا التصويت، دعت مجموعة الضغط المنافحة عن هذه اللغة في الكنفدرالية السلطات إلى توسيع المجال الرسمي لاستخدامها. من جهة أخرى، شهد عام 2018 أيضًا إطلاق أول فيلم روائي احترافي في العالم ناطق باللغة الرومانشية. مارس 71.6 في تصويت وطني تابعه العالم بانتباه، رفض حوالي ثلاثة أرباع الناخبين السويسريين (71.6٪) اقتراحا يدعو إلى إلغاء نظام تمويل الخدمات السمعية والبصرية العامة (ومن ضمنها swissinfo.ch) من خلال دفع رسوم سنوية إلزامية. أبريل 1,231 هو عدد الثواني التي استغرقتها عملية انفجار رأس "بوووغ" Böögg أو "رجل الثلج"، وهي عبارة عن شخصية محورية في مهرجان تقليدي ينظم سنويا في مفتتح فصل الربيع في مدينة زيورخ حيث يتم إشعال النيران في هذا المجسّم كي تُحدد سرعة انتشار النار فيه نوعية فصل الصيف المقبل. وحسب الأساطير الشائعة، تُنذر فترة احتراق طويلة نسبيا مثل 20 دقيقة و 31 ثانية بفصل صيف بارد ومُمطر. لكن كما اتضح تاليا، فإن الشمس الحارقة التي عانت منها سويسرا هذا العام أسفرت عن تسجيل درجات حرارة قياسية في مياه الأنهار، فيما أدى قلة تهاطل الأمطار إلى حدوث العديد من المشاكل الأخرى. مايو 25 تقوم سويسرا بإعادة تدوير حوالي 25٪ من نفاياتها البلاستيكية، ما يعني أنها لا زالت متأخرة بشكل كبير عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى. يونيو 37,000 قام البابا فرانسيس بأداء زيارة نادرة إلى مدينة جنيف، إحدى المراكز الرئيسية للبروتستانتية في العالم، في سياق جولة سريعة بيوم واحد للإحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس مجلس الكنائس العالمي. وأشرف بالمناسبة على قداس أقيم في مركز للمؤتمرات وحضره حوالي 37000 شخص. يوليو 1 هو عدد جوازات السفر التي يجب أن تكون لدى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وفقا للأمين العام للإتحاد السويسري لكرة القدم الذي أوضح أن هذا (المقترح) يرمي إلى الحيلولة دون استفادة الشبان الواعدين من خطط التدريب في سويسرا ومن ثمّ اتخاذ قرار باللعب لفائدة بلد آخر. إلا أن الأمين العام اضطر للإستقالة من منصبه بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مستنكرة على نطاق واسع. وكان الخلاف حول ازدواج الجنسية قد اندلع إثر تغريم الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لثلاثة من لاعبي المنتخب السويسري بسبب قيامهم بإشارة النسر ذي الرأسين وهو عبارة عن رمز قومي ألباني للاحتفال بأهداف سُجّلت ضد منتخب صربيا في إحدى مباريات كأس العالم في روسيا. أغسطس 1,450 أعلن مطعم شهير يقع تحت جرف على ارتفاع 1450 متراً فوق مستوى سطح البحر في جبال الألب شرق سويسرا إنه بصدد البحث عن مُسيّرين جدد بعد أن قرر الزوجان اللذان يديران بيت "أشير-فيلدكيرشلي" Äscher-Wildkirchli للضيافة، مغادرته بعد 31 عامًا، قائليْن إنه لم يعد بوسعهما المُلاءمة بين الطلبات الجديدة والقيود المفروضة على أعمال التجديد والتوسعة. وفي شهر ديسمبر، تم الإعلان عن المشرفين الجدد. سبتمبر 17 هي النسبة المائوية للمقيمين السويسريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا والحاملين لجنسية مزدوجة. في الأثناء، اتضح أن الجنسية غير السويسرية الأكثر انتشارًا في صفوف المزدوجي الجنسية هي الإيطالية (24.7٪)، تليها الفرنسية (11.2٪)، ثم الألمانية (7.8٪). أكتوبر 202.865 ظل المغتربون في سويسرا أصحاب الدخول الأعلى على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة متوسط الراتب السنوي الذي يحصلون عليه 202،865 دولارًا (حوالي 202،000 فرنك سويسري). وقبل شهر من ذلك، تراجع ترتيب سويسرا بشكل مثير على مستوى الجاذبية في استطلاع واسع للمغتربين، وخاصة بسبب الصعوبات التي تقترن بعملية البحث عن سكن واكتساب أصدقاء جدد. نوفمبر 40,000 أنت لا تحب الجَزَر؟ إذن، تجنّب الذهاب إلى مدينة آراو شمال سويسرا في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر. ففي ذلك التاريخ، يجتذب سوق الجزر Rüeblimärt الملونة، التي تحولت إلى موعد ثابت منذ عام 1982، حوالي أربعين ألف زائر يستمتعون بالتجوال بين 140 منصة مرتبة بعناية. ديسمبر 64964 هو العدد الإجمالي للمتوفين في سويسرا في عام 2016، أي أقل بحوالي 4٪ مقارنة بالعام السابق. في المقابل، وللمرة الأولى، فاق عدد الرجال المتوفين بسبب السرطان عدد الذين رحلوا عن دنيا الناس من المُصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما انخفض عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الخرف.