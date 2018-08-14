هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 01:00 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:00

تراجع خطر التهديدات الإرهابية والإضطرابات الإجتماعية على مستوى المدن العالمية من النتائج التي سجلها استطلاع هذا العام. (Keystone)

احتلت أكبر مدينتيْن في سويسرا، زيورخ وجنيف، مركزيْن ضمن أفضل خمس مدن للعيش على المستوى الأوروبي، لكنهما فقدتا مرتبتيْهما ضمن المراكز العشرة الاولى على مستوى العالم، وفقا لنتائج الإستطلاع السنوي لوحدة الإستخبارات الإقتصادية لعام 2018رابط خارجي.

وحسّنت كلتا المدينتيْن من ترتيبهما مقارنة بعام 2017 مع انتقال زيورخ من المركز الخامس عشر إلى الحادي عشر على المستوى العالمي، وتقدمت جنيف من المركز الثامن عشر إلى الرابع عشر عالميا أيضا.

مدن أفضل المدن في العالم

واحتلت فيينا المركز الأوّل للمرة الأولى في تاريخ هذا التصنيف العالمي، حيث سبقت ملبورن، التي تصدرت هذا الترتيب لمدة سبع سنوات متتالية، كما صعدت كوبنهاغن في هذا الترتيب باعتبارها المدينة الأوروبية الوحيدة الاخرى التي احتلت مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى على المستوى العالمي.

أم أسفل الترتيب، فنجد على التوالي: لاغوس (نيجيريا)، وداكا (نغلاديش)، ودمشق (سوريا).

ويقيّم هذا المسح ظروف العيش في المدن في جميع انحاء العالم من جهة ما توفّره من أفضل أو أسوأ الظروف المعيشية.

وتحسّن المعدل العام لظرف المعيشة في العالم للسنة الثانية على التوالي، بقراية نقطة مائوية واحدة بالنسبة للمدن ال 140 التي شملها الإستطلاع. ولامس هذا التحسّن المستويات الخمسة التي شملتها الدراسة: البنية التحتية، والإستقرار، والتعليم، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة.

وسجّل عامل الإستقرار أكبر خطوة إلى الأمام بنسبة بلغت 2.5% بشكل عام، حيث يشير الإستطلاع إلى توفّر أكبر قدر من الأمان و"العودة إلى الحالة الطبيعية" بعد الهجمات الإرهابية التي هزّت الإستقرار في العديد من المدن العالمية البارزة مثل مانشيستر وباريس خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الإستقرار من العوامل التي تسبب تراجع المدن في أوروبا الغربية ضمن هذا الترتيب العالمي.

swissinfo.ch/ع.ع

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