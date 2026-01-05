الشرطة السويسرية تكشف عن هوية ضحايا حريق حانة كران- مونتانا

هذا ما أعلنته سلطات كانتون فاليه مساء يوم 4 يناير. وقد اكتملت الآن عملية تحديد هوية الضحايا الـ 16 المتبقين. Keystone-SDA

أعلنت السلطات السويسرية مساء الأحد التعرف على هوية جميع ضحايا كارثة الحريق الذي اندلع في كران- مونتانا ليلة رأس السنة الجديدة، والبالغ عددهم 40 شخصًا.

وجاء في بيان أصدره جهاز الشرطة في كانتون فاليه مساء الأحد أن عمليات تحديد الهوية التي قامت بها شرطة الكانتون، ووحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، ومعهد الطب الشرعي قد توصّلت إلى الكشف عن هوية 16 ضحية جديدة لقوا حتفهم.نّ في الحريق الذي اندلع في 1 يناير في حانة “لا كونستاليشن” (Le Constellation ).

وكان من بين المتوفين فتاتان سويسريتان تبلغان من العمر 15 عامًا، وامرأة سويسرية (22 عامًا)، وأخرى تحمل الجنسيتين السويسرية والفرنسية (24 عامًا)، وفتاة إيطالية (16 عامًا)، وأخرى إيطالية ( 15 عامًا)، وشاب إيطالي ( 16 عامًا)، وشابة برتغالية (22 عامًا)، وفتاة بلجيكية (17 عامًا).

ومن بين الأشخاص الذين تم التعرف على هوياتهم.نّ أيضًا امرأة فرنسية (33 عامًا)، وأخرى فرنسية ( 26 عامًا)، ورجل فرنسي (23 عامًا)، وآخر فرنسي (20 عامًا)، وشاب فرنسي (17 عامًا)، ويافع فرنسي (14 عامًا)، وآخر (15 عامًا) يحمل جنسية ثلاثية (فرنسا/إسرائيل/المملكة المتحدة)، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام بكانتون فاليه.

