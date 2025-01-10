「基辅安妮」旅逃兵事件 成为乌克兰关键时刻挑战

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（法新社基辅10日电） 本应是乌军标志性部队的「基辅安妮」旅在法国受训且获得法国和乌克兰总统高度支持；然而，在成立几个月后，这个部队不仅要与俄军交锋，还得应对震惊乌克兰军事机构的内部丑闻。

数以百计军人据称从「基辅安妮」（Anne of Kyiv）旅逃离，大多是在被派往前线前，小部分则是在法国训练期间，震惊基辅当局。

这项风波被视为自3年前俄罗斯全面入侵以来，长期困扰乌军问题的缩影，并且发生在基辅当局面临政治和军事关键时刻之际。

乌克兰陆军司令德拉帕蒂（Mykhailo Drapaty）接受包括法新社在内的媒体访问时谈及第155机械化旅（基辅安妮旅正式名称），「是的，确实有问题，我们知道这些问题」。

德拉帕蒂说：「人员编制、训练和部分指挥人员方面的确存在问题。」他指的是「进入公共视野的负面消息」。 法国曾称赞成立「基辅安妮」旅是个「独特」的举措，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则表示，他希望成立其他12支由北大西洋公约组织（NATO）提供装备与训练的部队。

但这个形象在去年12月被打破，当时军事部落客布图索夫（Yuri Butusov）声称这支军队有1700名军人逃跑，其中有50名是在法国受训时擅离职守。

巴黎当局已证实在训练过程中出现「数十名」逃兵，但称这只是「微不足道的」的现象。

这些揭露的内容对于正奋力抵挡俄军攻势的乌军而言，无疑是一次令人尴尬的挫败，对泽伦斯基推动与北约深化合作的雄心来说也是一大打击。