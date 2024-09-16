「幕府将军」刷新纪录 横扫艾美奖最佳影集等大奖

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（法新社洛杉矶15日电） 描写日本幕府时代权谋斗争的影集「幕府将军」（Shogun）今天在第76届艾美奖（Emmy Awards）颁奖典礼打破历史纪录，获颁剧情类最佳影集奖和最佳男、女主角奖。

「幕府将军」是继2年前韩国影集「鱿鱼游戏」（Squid Game）后获得最佳影集提名的第2部非英语作品，今晚一如预期横扫剧情类奖项。

「幕府将军」令人惊叹地抱走18个奖项，刷新2008年「约翰亚当斯传」（John Adams）创下的13座奖项纪录，并成为第一部赢得艾美奖剧情类最佳影集奖的非英语作品。

日本资深演员真田广之因「幕府将军」获颁剧情类影集最佳男主角奖，他也是第一位获得艾美奖的日本演员。他说：「这是一个东西方交会的梦幻计画。」

数分钟后，日本女星泽井杏奈也获颁剧情类影集最佳女主角奖，接着全体演员和制作团队一起登台领取剧情类最佳影集奖。

「幕府将军」改编自英国小说家詹姆斯克莱维尔（James Clavell）的历史小说，由迪士尼（Disney）持有的FX公司制作，共获得25项提名，领先其他作品。这出剧在加拿大拍摄，主要由日本演员演出，对话另配上字幕。

节目统筹马克斯（Justin Marks）感谢制作团队委托了「一部非常花钱、附字幕的日本时期作品，故事高潮围绕着一场吟诗比赛展开」。

他还说：「『幕府将军』是一部有关翻译的影集，不是关于失落了什么，而是关于发现了什么，当你用两种语言举行安全会议时，会学到不要穿多功能靴子走在榻榻米上。」

在上周末的「创意艺术艾美奖」（Creative Arts Emmy Awards）颁奖典礼中，「幕府将军」先声夺人，勇夺14个奖项，刷新单季影集获奖纪录，今天也赢得剧情类影集最佳导演奖。