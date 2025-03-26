「群组拉错人」酿风暴 川普力挺国安顾问瓦尔兹

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（法新社华盛顿25日电） 美国大西洋月刊总编辑日前意外被拉进国安高层通讯群组，引发热议，总统川普今天对这此轻描淡写，否认美国官员曾在群组中分享任何机密讯息，同时力挺国安顾问瓦尔兹。

川普表示，将会「调查」对加密通讯软体Signal的使用情况，并在一场与国安顾问瓦尔兹（Mike Waltz）的会议中建立统一战线。瓦尔兹日前无意中将「大西洋月刊」（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉进群组之中。

这可能是自共和党籍的川普今年1月重新掌权以来，民主党首次捡到枪，而川普则加强火力抨击高德柏格是「卑鄙小人」，还说「没人在意」这个震惊华府的小插曲。

高德柏格说，在美国本月15日对叶门发动空袭前，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在Signal群组发送有关攻击的目标、武器和时间等讯息。此外，高德柏格还透露美国高层官员对欧洲盟友的严厉批评。

川普被问及群组讨论内容时告诉记者：「没有任何机密情资。」他说「政府中有许多人」都在使用商业应用程式Signal。

瓦尔兹则说，美国科技和法律专家已在调查国安群组泄密事件，并坚称自己「从未见过、不认识、也从未（和高德柏格）联络过」。

瓦尔兹与美国新任大使们在白宫会谈时，应川普要求发表评论说：「我们正在调查，看看他究竟是如何进到这个群组里。」

这些评论是川普政府针对这起丑闻积极反击的一部分。

美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）和美国中央情报局（CIA）局长雷克里夫（John Ratcliffe）今天都出席了参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）的听证会。他们两人据报都在这个群组里。

加巴德告诉情报委员会：「（群组里）并未分享任何机密情资。」雷克里夫证实自己也在这个Signal群组里，他说，这些通讯「完全是获得许可且合法」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）