「让美国再次伟大」运动对进步派白人女性升高攻势

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普的「让美国再次伟大」（MAGA）运动一贯地将进步派白人女性当成箭靶，不过近几周针对这一族群的攻击有变本加厉趋势。

37岁美国女性古德（Renee Good）日前在明尼苏达州抗议川普在当地扫荡移民时，遭联邦探员击毙。这起死亡事件引发多位保守派评论员对她严厉批判。

广播主持人艾瑞克森（Erick Erickson）以「富裕白人女性都市自由派」（Affluent White Female Urban Liberal）这个词的首字母缩写AWFUL形容古德，暗指她「可怕」。

右派喜剧演员文森奥沙那（Vincent Oshana）则在社群平台X写道：「白人自由派女性是国家的毒瘤，她们没有真正的困扰，只是感到无聊，于是插手帮人打抱不平。」他还说：「她们只是在刷存在感。」

专栏作家马卡斯（David Marcus）则带着嘲讽口吻，将像古德这样抗议川普移民政策的女性倡议人士称为「有组织的葡萄酒妈妈帮」（organized gangs of wine moms）。

这些攻击正值美国右派发动双重攻势之际：一方面以现代女性主义为目标，同时再次提倡男子气概。一些右派人士，特别是基督教民族主义者，长年呼吁重新检视女性在现代社会的角色，甚至主张废除宪法保障的投票权。

川普政府也持续试图塑造阳刚形象，经常发布与士兵做伏地挺身影片的战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）尤为典型。卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）最近还引述另一名官员说法，表示70岁以上年龄层的睾固酮水平，没见过有人比川普更高。

加州大学洛杉矶分校性别研究教授威廉斯（Juliet Williams）指出，这类评论是典型父权世界观，要求男性「将自己视为天生优越」。在这套意识形态下，「对白人自由派女性的厌恶其实是必须的」，因为她们挑战了基督教右派的信念。