一带一路引入中资 柬埔寨恐背巨债、港市一步步沦为鬼城

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（法新社施亚努市16日电） 中国国家主席习近平出访东南亚，明天将抵达柬埔寨。中国是柬埔寨最大的投资方，但有专家忧心，部分计画规模过大、速度过快，钜额投资让柬方背负起过于沉重的债务。

濒临暹罗湾（Gulf of Thailand）的柬埔寨施亚努市（Sihanoukville，又称西港），是习近平力推的「一带一路」倡议聚焦所在。在中国重金投资下，原本几个死气沉沉渔村聚集而成的施亚努，现已成了半完工的博弈胜地。

当地官员乐观其成，但批评人士持审慎态度，警告中国的钜额投资带给柬埔寨一笔大到难以偿还的债务，并让施亚努市高度仰赖北京当局。

根据国际货币基金（IMF）数据，柬埔寨外债总额达110亿美元，其中逾1/3是欠中国的债务。

柬埔寨智库「未来论坛」（Future Forum）负责人乌威拉（Ou Virak）认为，施亚努正一步步成为盖满了空置楼房的「鬼城」。

他说：「施亚努是中国全面性房地产问题的一个症状。他们只不过是把问题外销到我们这里。」

乌威拉还说：「有些计画规模过大、速度过快，而且内部根本没有这类需求。」

例如，中国出资20亿美元修建一条连接施亚努和首都金边（Phnom Penh）的高速公路，2022年通车，但由于最低收费15美元（近新台币500元），车道上通常看不到一辆车。

其次，中国出资在吴哥窟附近暹粒（Siem Reap）建造的机场2023年启用，机场设计年容量为700万人次，比柬埔寨2023年全国旅客量多出100多万。

距离施亚努不远处，中柬共建的柬埔寨云壤港海军基地现代化升级改造计画这个月进行启用仪式。柬方虽坚称这并非北京当局「专属」的港口，但中方两艘军舰自2023年12月即靠港至今。

云壤海军基地最初由美国建造，后由中国升级改造。华府表示，北京当局可以利用这座基地出入引发争议的南海海域。

美国亚利桑那州立大学（Arizona State University）教授伊尔（Sophal Ear）说，北京的战略投资「凸显出中国长期以来对于巩固（区域）影响力的兴趣」。

但他表示，柬埔寨的经济「严重依赖」中国资本，持续存在债务可持续性、经济过度依赖、主权风险方面的疑虑。