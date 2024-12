万那杜强震过后重启旅游业 12/22恢复商业航班

afp_tickers

2 分钟

(法新社维拉港21日电) 南太平洋岛国万那杜当局今天指出,数天前发生造成至少12人丧命的近海强震后,将取消暂停商业航班的措施,以重启对万那杜至关重要的旅游产业。

万那杜近海17日发生规模7.3强震,使首都维拉港(Port Vila)部分建筑倒塌并引发山崩。

强震不仅当地的毁损供水系统、瘫痪网路,首都主要航运港口营运也停摆。

联合国人道事务协调厅(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)昨天晚间引述的政府数据显示,目前为止已确认万那杜强震导致12人死亡。

万那杜已宣布进入为期7天的紧急状态和夜间宵禁,但当地机场宣布,从强震以来暂停的商业航班将于12月22日恢复。

机场当局的声明写道:「跟所有机场机构密切协商后,我们很高兴宣布,将于明天重新开放维拉港国际机场(Port Vila International Airport),供商业航空运作。」(译者:林沂锋/核稿:陈彦钧)