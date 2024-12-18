立足瑞士 报道世界
登录

万那杜强震14死 搜救队瓦砾堆下寻生还者

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社雪梨/威灵顿18日电） 南太平洋岛国万那杜首都维拉港昨天发生规模7.3强震，至少造成14人丧生、200人受伤，救难人员今天在倒塌建筑物下继续搜寻幸存者。昨天主震之后，夜里发生几次余震。

根据美国地质调查所（USGS）资料，万那杜这起地震发生在昨天午间12时47分，震央在维拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

万那杜夜里发生几次余震，德国地球科学研究中心（GFZ）报告指出，今天有一次余震规模6.1，震源深度10公里。

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋地区代表团团长葛林伍德（Katie Greenwood）在社群平台X写道，万那杜政府通报确认有14人死亡，另有200名伤患在首都主要医院接受治疗。

葛林伍德表示：「搜救行动仍在继续进行，以营救在地震后受困的人员，接着关注重点将转向急救、提供栖身处所以及用水等紧急需求。」

这场规模7.3的地震将大型建筑物夷为平地，导致墙壁和窗户出现裂缝、桥梁倒塌，并在这个人口有32万人的低洼群岛引发山崩。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
2
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
11
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
374
256 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团