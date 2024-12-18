万那杜强震14死 搜救队瓦砾堆下寻生还者

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（法新社雪梨/威灵顿18日电） 南太平洋岛国万那杜首都维拉港昨天发生规模7.3强震，至少造成14人丧生、200人受伤，救难人员今天在倒塌建筑物下继续搜寻幸存者。昨天主震之后，夜里发生几次余震。

根据美国地质调查所（USGS）资料，万那杜这起地震发生在昨天午间12时47分，震央在维拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

万那杜夜里发生几次余震，德国地球科学研究中心（GFZ）报告指出，今天有一次余震规模6.1，震源深度10公里。

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋地区代表团团长葛林伍德（Katie Greenwood）在社群平台X写道，万那杜政府通报确认有14人死亡，另有200名伤患在首都主要医院接受治疗。

葛林伍德表示：「搜救行动仍在继续进行，以营救在地震后受困的人员，接着关注重点将转向急救、提供栖身处所以及用水等紧急需求。」

这场规模7.3的地震将大型建筑物夷为平地，导致墙壁和窗户出现裂缝、桥梁倒塌，并在这个人口有32万人的低洼群岛引发山崩。（译者：纪锦玲）