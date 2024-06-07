三星电子员工「集体请假」 公司成立55年首次罢工

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（法新社首尔7日电） 代表韩国科技巨擘三星电子数以万计员工的主要工会负责人告诉法新社，三星电子的员工今天展开公司有史以来首次罢工。

三星电子是全球最大的智慧型手机制造商之一，也是全球少数生产用于生成式人工智慧（AI）的高阶记忆体晶片的公司之一，其中包括美国晶片大厂辉达（NVIDIA）等行业领头羊的顶级AI硬体。

作为全球最大的记忆体晶片生产商，三星电子管理阶层从1月以来一直与工会谈判工资问题，但双方未能缩小分歧。

全国三星电子工会（National Samsung Electronics Union）主席孙宇穆（Son Woo-mok，音译）说：「今天以请带薪假方式进行三星电子的首次罢工，据了解，许多员工都将参加罢工。」

他还说：「很难提供确切的数字，但从我早上在工作场所见到的出勤状况来看，与平时显着不同。」

三星电子表示，一直在「努力与工会谈判，并将继续这样做」。

三星电子在声明中说：「（罢工）对生产和商业活动没有影响，6月7日的带薪休假使用率低于去年6月5日。」

大约有10名工人今天在三星位在首尔的主要办公室前抗议，他们高呼：「尊重劳工！我们并不是要6.5%的加薪或是200%的奖金！」（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）