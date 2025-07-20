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下龙湾船难38死数人仍下落不明　亲人焦急等候盼团圆

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（法新社下龙湾20日电） 越南下龙湾（Ha Long Bay）游船昨天遭遇暴风雨翻覆，死亡数攀升至38人，另有数人仍然失踪，焦急的亲属们坐在救护车旁，等待船难中失踪亲人的消息。

这起事件被一些人称为下龙湾有史以来最严重的灾难，民众在海岸边摆放水果和鲜花以示哀悼。

救援人员持续工作到今天早上，打捞沉没的船只，但仍有少数人失踪。

根据官方媒体报导，这艘名为「奇迹之海」（Wonder Sea）的观光船载有53人，所有游客均为越南籍，其中包括20多名儿童，当时正在被列为联合国教科文组织世界遗产（UNESCO World Heritage）的下龙湾附近航行。

黄光（Hoang Quang，音译）今天凌晨2时从河内赶到广宁省，寻求关于翻船事故中堂表亲及其家人的消息。

黄光的堂表亲与丈夫「竭尽所能」才付得起这趟游览世界着名海湾的旅费。黄光告诉法新社：「他们找到了（丈夫的）遗体，但我堂表亲还没找到。」

当他听到这起事件时「非常震惊」，并立即与其他焦急的家人一同前往码头。

他说：「我们都觉得，既然我们都在这里，她会知道，也会现身。我们都很焦急…只希望并祈祷她能回到我们身边。」

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