不丹以牺牲换来碳中和 促各国积极追求净零碳排

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（法新社亚塞拜然首都巴库12日电） 在亚塞拜然首都巴库（Baku）举行的联合国气候变化纲要公约第29次缔约方大会（COP29）中，有一群小国主张，他们吸收的碳量多于排放量，应在气候谈判中受到关注。

不丹、巴拿马、马达加斯加与苏利南等国家很少成为这场年度气候大会的头条新闻，在一群抢尽风头的富裕国家和主要碳排国家当中，他们很难成为焦点。

他们希望有所改变，因此正透过团结力量来凸显自身不寻常的地位。

不丹总理托杰（Tshering Tobgay）接受法新社采访时表示：「我们最大的要求，就是获得认可。」

「若不承认这个非常重要的事实，这个源于数十年牺牲的事实…任何一个国家为什么要认真达成碳中和？」

联合国目前尚未正式认定有哪些「碳中和」或「负碳排」国家。

但「世界资源研究所」（World Resources Institute）的气候观察资料库显示，不丹的碳排放量占全球的0.00%。

多年来不丹一直宣扬将「国民幸福指数」（Gross National Happiness）置于经济成长之上的政策，但随着年轻人出国到其他地方找工作，这项政策开始遇到考验。

托杰说：「我们不是自动变成碳中和与负碳排…过去这需要做出牺牲，现在也仍然需要…我们该砍伐森林吗？我们该开采土地吗？」

他说，维持「碳中和」代价高昂，不是自然而然就会发生。

不丹现有的经济成长主要是依赖水力发电和农业，但也受到气候变迁的威胁。

托杰说：「我们极力要求的是，其他国家应更积极追求净零排放。」

COP29会谈目前重度聚焦于为开发中国家挹注更多气候资金的必要性，有些国家甚至要求将现行每年1000亿美元增为10倍。

托杰表示，他赞成「雄心勃勃但务实」的做法。

他说：「你可以高谈数兆美元，但到头来只是空谈，结果就是我们本来可获得的数十亿美元变成一场空…所以我们要务实一点。」（译者：纪锦玲）