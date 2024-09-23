不只卖房地产 川普连圣经、运动鞋、西装碎片都卖

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（法新社华盛顿23日电） 自父亲房产帝国起家、将家族财富变成数十亿美元的美国前总统川普不仅出售地产，还大展商人本色，从圣经、「遇刺纪念鞋」到印有个人头像的纪念银币，可谓无所不卖。

正角逐白宫大位的共和党总统候选人川普（Donald Trump）先前曾推出许多周边商品，包括联名牛排、「川普大学」（Trump University）课程，以及他旗下知名社群平台「真实社群」（Truth Social）的母公司股票等。

然而，川普的销售之路并非一帆风顺。近月里「真实社群」母公司「川普媒体与科技集团」（Trump Media & Technology Group）股价暴跌；川普联名牛排上市2个月后就停产；「川普大学」则遭学生指控诈欺并告上法院。

然而，川普并未因为这些挫折停下脚步，他目前正出售一系列以自己形象为中心的商品，其中有些商品堪称相当「奇葩」。

法新社列举出川普贩售中的4项周边商品。

●「让美国人再度祷告」圣经

虽然外界很少看到川普上教堂，但他声称圣经是他「最喜爱的书籍」。今年3月底复活节前后，川普开始在网路上贩卖圣经，每本要价59.99美元（约新台币1922元）。

川普在一段宣传圣经的影片中说，「我们必须让美国人再度祷告（Make America Pray Again）」。这是呼应自己先前提出的政治口号「让美国再度伟大」（MAGA）。

川普深信自己对美国福音派选民充满吸引力。在美国，宗教右翼是构成共和党基础的一大核心族群。

●「战斗」遇刺纪念鞋

川普的铁粉还可以购买一双299美元（约新台币9540元）的运动鞋，来纪念他7月宾州造势遇到的暗杀未遂行动。

这双白色高筒运动鞋上方印有美国国旗，下方则是川普遭子弹擦伤后右耳淌血、高举拳头的经典画面。

鞋底上缘则用大写蓝字写着3次「战斗」（fight）。这是美国特勤局（US Secret Service）人员护送川普离开舞台时，他所喊的口号。

●电视辩论会穿过的西装碎片

今年夏天，川普把他6月与现任总统拜登（Joe Biden）进行首场电视辩论会所穿的西装拆成碎片贩售。那场辩论对拜登而言堪称灾难，他于隔月宣布退选，并支持副总统贺锦丽（Kamala Harris）角逐白宫大位。

销售网站声称，买家只要花费1485美元（约新台币4万7599元），就能得到黏在卡片上的一块西装布料，藉此拥有「总统历史的一块实质碎片」。

川普还在宣传影片中夸口，「这可以留给你的家人、孩子，甚至是你的孙子。」

●印有川普「俊俏脸庞」的纪念银币

川普上周末宣布将推出印有他肖像的纪念银币，预计9月25日开卖。

他在社群媒体发文称，每枚售价100美元（约新台币3200元）的纪念银币是「美国伟大的真正象徵」。

银币正面刻着这位美国第45届总统的肖像，背面则是白宫图案，上方印有「我们信靠上帝」（In God We Trust）字样，与印在美钞上的格言相同。

川普打趣地说：「我看过许多将我的俊俏脸庞作为头像的硬币…可惜那些都不是法定货币。」