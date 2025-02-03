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不满保守派对极右派示好 柏林16万人示威

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（法新社柏林2日电） 成千上万示威者今天在柏林集会，抗议德国保守派上周向极右派示好之举；据警方表示，至少有16万人参加示威。

主办单位表示有20万人参加游行，谴责最大在野党基督教民主联盟（CDU）寻求极右翼德国另类选择党（Alternative for Germany）支持，违反德国自第二次世界大战以来在国家层级不与极右派合作的不成文协议。

抗议群众齐聚在德国联邦议院（Bundestag）外，有些人高喊着「基督教民主联盟可耻」等口号，接着游行至该党总部。

其他人则指责基民盟及其党魁梅尔茨（Friedrich Merz），为通过反移民法案，寻求德国另类选择党支持，是与魔鬼签「契约」。

34岁的抗议者施瓦兹（Anna Schwarz) 告诉记者：「（我们希望）尽可能多发出声音，呼吁自称『民主』的政党保护民主。」

她说，这是她第一次参加政治集会，因为「我们没办法再视而不见，这太严重了」。

距离德国提前举行联邦议院选举剩不到一个月之际，基民盟上周在国会游说极右派德国另类选择党支持，引发众怒。

梅尔茨此举，打破了在纳粹德国制造恐怖后建立、持续已有数十年之久的「防火墙」。

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