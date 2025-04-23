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不满独立性受损 CBS新闻节目「60分钟」执行制作请辞

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（法新社纽约22日电） 美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）的执行制作今天辞职，他表示，近几个月来，由于川普总统对该节目发起法律诉讼，他的独立性遭受攻击。

「60分钟」是派拉蒙影业（Paramount）旗下哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）的一颗明珠，1968年首次播出以来，以报导战争、美国政治和消费者丑闻为主，现在却卷入与川普的混乱争吵。

「60分钟」资深记者欧文斯（Bill Owens）在法新社所看到发给团队的电子邮件中写道：「过去几个月，我们渐渐知道，我不再能和往常一样制作节目，不能以什么对『60分钟』、对观众是好的，来做出独立的决定。」

「因此，在竭尽全力从各个角度捍卫这个节目，捍卫我们所代表的立场之后，我决定退出，好让节目能继续下去。」

「60分钟」每周吸引约1000万观众，是川普攻击媒体时的主要目标。

2024年10月底，川普指控「60分钟」剪接10月7日对他民主党对手贺锦丽的访问内容，因此对该节目提告。

CBS强烈驳斥那项指控，评论员表示，该指控毫无根据。

川普重返白宫以来，「60分钟」一直在播出批评川普政府的调查。

作为回应，川普呼吁取消该节目，而他的亿万富翁顾问马斯克（Elon Musk）则表示，他希望「60分钟」幕后团队被判处长期监禁。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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