不满纽约时报对CBS诉讼案报导 川普扬言提告

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，他正在考虑对「纽约时报」（The New York Times）采取法律行动。这是他攻击美国主要新闻媒体的最新1例。

川普（Donald Trump）在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文，抨击纽约时报针对他控告美国哥伦比亚广播公司（CBS）母公司派拉蒙（Paramount）一事所做的相关报导。

这起诉讼是关于CBS节目「60分钟」（60 Minutes）在去年美国总统大选前对川普对手、民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）所做的专访。川普指控这段访问经过剪接，删掉了贺锦丽令人尴尬的回答。

近日包括纽约时报在内有数家美国媒体报导，派拉蒙高层为了有助公司出售案获得监管当局批准，而同意了数个方案要与川普和解官司。

但这些报导也说，许多法律专家认为川普的提告没有事实根据，很可能在新闻自由受到广泛保护之下，诉讼遭到驳回或打输官司。

川普今天在贴文中指控纽时的报导构成「侵权干扰」（tortious interference）。这个法律用词指的是第3方的行为刻意损害了1份合约或商业关系。

川普表示，他对「60分钟」、CBS和派拉蒙的提告会大赢，但纽时的报导却宣称「有人」说这件官司没有事实根据。

川普写道：「以前从未有过像这样违法创造1名（美国）总统候选人的回答，他们必须付出代价，纽时也必须为了他们很可能的不合法行为而受到追究。」