不满英法挺乌言论 俄罗斯将举行核武演习

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（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯今天宣布，驻扎在乌克兰附近的俄军将展开核武演习；俄国同时扬言，若乌克兰用英国的武器攻击俄国领土，俄国可能反击英国在乌克兰和其他地方的军事设施与设备。

俄国国防部还表示，俄军已占领乌克兰东部的两座村庄。火力和人力都不足的乌军一直为了保卫他们的阵地艰辛奋战。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）自俄军2022年入侵乌克兰以来就多次提及核武，今年2月还警告核战风险「确实」存在，如今下令举行核武演习。

俄国国防部没有提及演习日期，仅说空军、海军和驻扎在乌克兰附近的部队都将参与。

俄国国防部表示，这场演习目的是确保俄国领土在西方「威胁」下维持完整。

俄国国防部在声明中表示：「在演习期间，将采取一套措施来演练非战略核武的准备和使用。」非战略核武又称战术核武，目的是用于战场，可透过飞弹发射。

克里姆林宫更具体说明，这场演习是为了回应法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和一些英国官员的言论。

马克宏先前接受「经济学人」（The Economist）杂志访问时说，在西方国家对俄乌战争的因应上，他「不排除采取任何行动」，包括派兵前往乌克兰；英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）也说，乌克兰有权攻击俄国境内的目标。

俄国则严厉批评他们的说法。克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「他们在谈派遣武装部队到乌克兰的准备状况甚至意愿，实际上就是把北大西洋公约组织（NATO）士兵送到俄军面前…这根本是新一轮紧张情势升级。以前从未发生这种事，需要采取特殊措施。」

同时，俄罗斯外交部表示，已召见英国驻莫斯科大使凯西（Nigel Casey）以表达正式抗议，并警告对方，如果乌克兰使用英国提供的武器攻击俄国，俄国将袭击英国在乌克兰和「其他地方」的军事目标。

在马克宏发表前述看法后，俄国外交部也基于法方「愈来愈好战的言论」召见法国大使，称「俄方做出评估，认为巴黎当局具破坏性和挑衅的方针正导致冲突升级」。