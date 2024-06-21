不让瓦格纳兵变重演 蒲亭今握空前大权

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（法新社伦敦21日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津去年发动短命兵变，令俄国总统蒲亭的威信面临他掌权近1/4世纪以来最严重挑战；但1年过后，如今蒲亭的地位似乎前所未有稳固。

瓦格纳集团（Wagner Group）的战士当时在俄罗斯南部城市顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）夺下俄军总部，并击落俄军飞机，还朝向俄国首都莫斯科前进，令蒲亭显得弱势和不堪一击。

但在白俄罗斯斡旋下双方达成协议后，瓦格纳战士在半途中停下来，结束这场维持仅24小时的起义。2个月后普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一场空难中丧命。

经过这起事件后，权势受挫的蒲亭（Vladimir Putin）奉行一个新规则：再也不让任何人拥有与普里格津相同程度的自主权。

英国国际事务智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）研究员彼卓夫（Nikolai Petrov）受访时，如此形容兵变前普里格津取得的独特地位：「之前从没有任何一位强大军事单位的指挥官能够同时拥有财务、政治和媒体资源，直到普里格津崛起。」

蒲亭之所以允许普里格津拥有所有这些抗衡能力，不仅因为两人有密切私交，也因为当时俄罗斯对乌克兰的地面攻势正在失去动力，他需要瓦格纳的兵力。

彼卓夫指出，蒲亭因而犯下一个代价高昂的错误，这也造成他日后分配资源时优先考量可控制度和忠诚度。

彼卓夫说，现在除了「没有对蒲亭不忠诚的人」，这位现年71岁的俄罗斯领导人还寻求「对最重要相关人士能够有直接且持续的控制」。

最近几周，蒲亭下令让俄罗斯军事机构进行彻底变革。讽刺的是，这正是普里格津兵变前对他提出的要求之一。如今原本的国防部长萧依古（Sergei Shoigu）已遭撤换，若干俄军高阶人士也已依贪污罪被捕。

蒲亭换上技术官僚经济学家贝洛索夫（Andrei Belousov）出任新防长，而非任命一位军事强人。彼卓夫表示，这又是避开任何能够在层峰促进军方利益的「有影响力领导人物」。

这与蒲亭1年前的态度形成鲜明对比，他当时面对普里格津指控俄军贪腐猖獗、战略无能及搞砸攻打乌克兰的行动时，都支持他的国防将领。

而现在蒲亭之所以进行这些人事整顿，与当时情势最主要不同处，在于他并非出于政治压力，而是有其必要性。

设于英国伦敦的国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）俄罗斯与欧亚事务高级研究员古尔德-戴维斯（Nigel Gould-Davies）表示：「他能够采取这些步骤、挑战高阶军方人士的利益和生计，标示出他的强大而非脆弱。」

蒲亭还以另个方式展现自身势力，他在3月举行的总统大选以87%的压倒性得票率取得胜利。

彼卓夫指出，这也是刻意的结果，具有象徵意义。这并非因为蒲亭「喜欢得到尽可能最多选票」，而是他必须展现出自身支持度比俄乌战争前「高出许多」。