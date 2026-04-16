与伊朗达成协议结束战争 华府释出乐观氛围

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（法新社华盛顿15日电） 美国官员表示，美国正与伊朗讨论可能在巴基斯坦举行第二轮和平会谈，并对达成协议抱持乐观态度。与此同时，德黑兰扬言，若美国不解除对伊朗港口的海上封锁，就要封锁红海航路。

一个巴基斯坦代表团在美国总统川普表态本周有望恢复谈判后，携带华府的新讯息今天抵达德黑兰。美伊11日在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）举行的会谈未能达成共识。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）向记者表示，后续会谈「很有可能」会在巴基斯坦首都举行，「这些讨论正在进行中，我们对于达成协议的前景感到乐观」。

这股乐观情绪源于巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）展开为期4天的外交奔走。夏立夫今天与沙乌地阿拉伯沙尔曼（Mohammed bin Salman）王储会晤。

首轮谈判率领美方的美国副总统范斯（JD Vance）表示，伊朗正获得一项「大协议」的提案，以结束与以色列及美国长达6周的战争，并处理德黑兰核子计画的多年争议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则表示，以色列与美国目标「完全一致」，即把浓缩铀自伊朗移除、消除伊朗浓缩铀的能力，并重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

经济方面，国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，若战事无法解决，国际油价持续高昂，全球经济恐面临「艰困时期」，通膨风险亦可能波及粮食价格。

对协议可望促成的乐观情绪带动华尔街盘中股价走高，主要股价指数今都收在新高，原油价格则下跌。