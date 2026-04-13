与美关系紧张之际 西班牙总理4年内4度访中

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（法新社北京13日电） 西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天展开为期3天访问中国之行，目的是与美国川普政府关系出现紧张之际，加强与全球第二大经济体中国的贸易联系。

这是桑杰士4年内第4次访中，他希望藉此强化西班牙作为中国与有27个成员的欧盟之间重要桥梁角色。

当前正值西班牙与美国因川普而关系紧张之际。美国总统川普的高关税政策和难捉摸的外交，令欧洲盟友感到担忧。

稍早英国、加拿大和德国的总理已相继造访北京，而川普也预计5月前往中国。

川普上月扬言要中断与西班牙贸易往来，起因是西班牙拒绝美军利用他们的军事基地对伊朗发动攻击。

西班牙政府消息人士表示，这次出访的主要目标是争取更大的市场准入，特别是在农产品和工业品领域，并争取在科技产业组合资企业。

桑杰士也希望藉这次行程吸引更多外资进入欧元区第4大经济体的西班牙，同时取得中国关键原物料供应稳定。

桑杰士预定13日前往中国科技巨擘小米总部，并将参观中国科学院的科技展览，并于14日与中国国家主席习近平及国务院总理李强会晤。

中国对西班牙的出口远高于西班牙对中国出口。

人口约5000万的西班牙，对人口逾14亿的中国去年有423亿欧元的贸易逆差。

西班牙政府表示，2025年西班牙对中国出口成长6.8%，归功于与北京紧密的合作关系。

2025年4月桑杰士访问中国期间，北京同意扩大部分西班牙商品的市场准入，包括猪肉与樱桃等产品。