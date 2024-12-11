专家：以色列猛轰叙利亚军事资产 因担忧阿塞德垮台后情势恶化

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（法新社大马士革10日电） 专家告诉法新社，以色列轰炸叙利亚军事资产，并进入联合国维和人员巡逻的戈兰高地（Golan Heights）缓冲区，凸显以国担忧阿塞德家族统治结束后会出现最糟糕的情况。

伦敦智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）中东问题专家麦寇柏格（Yossi Mekelberg）表示，「以色列政府正采取行动，应对最坏的情况。几乎没有任何细微差别。」

分析人士指出，以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）长期以来似乎认为，尽管阿塞德（Bashar al-Assad）与以色列宿敌伊朗和黎巴嫩民兵组织真主党（Hezbollah）结盟，但叙利亚由阿塞德继续掌权是「最不糟糕的选择」，也担心阿塞德遭推翻恐导致叙国情势恶化。

如今，以色列领导人似乎认为，他所担心的混乱局势已经到来。

尼坦雅胡上周末宣布，1974年的以色列与叙利亚停战协议「已经瓦解」，并下令军队进入位于戈兰高地、由联合国人员巡逻的缓冲区。

联合国指控以色列违反1974年停战协议后，其主要支持者美国表示，这必须是一场「暂时性」入侵行动。 以军「占领」缓冲区后，针对叙利亚军事资产发动数百次中和海上攻击，目标包括化学武器库、防空系统等设施，以防其落入反抗军之手。

联合国叙利亚问题特使裴凯儒（Geir Pedersen）呼吁以军立即停止轰炸。

以色列特拉维夫智库「国家安全研究所」（Institute for National Security Studies）研究员希特里诺维奇（Danny Citrinowicz）表示，他预期以色列将大规模轰炸叙利亚目标。

希特里诺维奇表示，「叙利亚境内所有可飞行的战略物资，包括飞弹、飞机，以及（军方）科学研究中心，一切都将遭到轰炸。」

「我们不知道谁会从叙利亚那一端发动反击，但无论是盖达组织（Al-Qaeda）或是伊斯兰国（IS），我们都必须做好准备，以保护我们的平民。」

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）说，军方已接获命令，在叙利亚南部建立一个「没有武器和恐怖主义威胁的防御区」。

「梅尔艾密特中心」（Meir Amit Center）分析家、前军事情报官员奥雷格（Aviv Oreg）表示，以色列短期内最关心的问题就是化武和其他战略武器的剩余库存。

他提到叙利亚反抗军组织的部分圣战历史，并表示，「如果这些武器落入他们手中，谁知道他们会做出什么事」。

麦寇柏格则对以国轰炸叙利亚的强度和规模提出质疑。他指出，「这不是与（叙利亚）新政府搭起沟通桥梁的最佳方式」。