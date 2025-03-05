专家：出售运河港口经营权 缓解巴拿马与川普僵局

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（法新社巴拿马市4日电） 专家今天指出，香港企业长江和记实业决定将巴拿马港口经营权售予以美国为首集团，将为这个中美洲国家脱离与美国总统川普之间的僵局提供一个便捷途径。

川普一直留意何者掌控巴拿马运河（Panama Canal）的问题，这条连通大西洋与太平洋的运河逾一世纪前由美国建造，之后移交给巴拿马。

川普不断扬言将动用武力收回这条运河的控制权，称长江和记实业拥有两个港口，分别位于运河进出口处，让中国掌控这条战略水路。

巴拿马反驳中国实际掌控这条运河的说法，并采取各种动作安抚川普。美国4成货柜航运行经巴拿马运河。

长江和记实业今天宣布，将把巴拿马运河首尾两端港口经营权让予贝莱德集团（BlackRock）为首集团，让引发川普愤怒的局面出现转圜。

华府智库威尔逊中心（Wilson Center）拉丁美洲计画主任盖登（Benjamin Gedan）表示，这项交易提供巴拿马「脱离外交危机又无需取消（长江和记实业）特许权的途径，取消特许权将会进一步伤害巴拿马投资环境」。

巴拿马政府表示未插手长江和记实业的买卖，坚称这是「民间企业间」的交易。

长江和记实业的共同执行董事陆法兰（Frank Sixt）也指出，这项交易「纯属商业性质，与最近巴拿马港口的政治新闻完全无关」。

但分析人士说，这让巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）大大松了一口气，他一直承受巨大压力，要求他减少中国在巴拿马的足迹，同时又不触怒这个仅次于美国的运河第二大使用者。

巴拿马政治学家巴卡尔（Sabrina Bacal）表示：「在川普时代，商业是新的地缘政治。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）