专家：川普关税影响中国有限 恐引发激烈贸易战

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京2日电） 分析人士今天表示，美国总统川普宣布实施的新关税措施大概不会对中国经济造成重大影响，但可能预示着与北京另一场激烈贸易战的开端。

川普（Donald Trump）昨天宣布对主要贸易伙伴采取全面关税措施，其中来自中国的商品将在原有关税基础上加徵10%关税。

川普说道，这些关税措施的目的，是为了惩罚那些未能阻止非法移民和强效类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）等毒品流入美国的国家。

然而，根据保银资产管理有限公司（Pinpoint Asset Management）总裁张智威说法，川普对北京的行动「不会对中国经济造成很大冲击」。

张智威指出，有鉴于北京当局已经考虑到今年会被调高关税，此举「不太可能改变市场对中国宏观前景的预期」。

根据彭博经济研究（Bloomberg Economics）资料，加徵10%关税可能会打垮40%中国输美商品，并影响中国国内生产毛额（GDP）的0.9%。

虽然这只是中国庞大经济的一小部分，但对于正努力应对经济成长放缓、房地产业危机和国内消费疲弱的中国决策者来说，将带来额外的压力。

凯投宏观公司（Capital Economics）首席北美经济学家艾希华斯（Paul Ashworth）说，由于被针对的国家已誓言报复，且川普承诺未来将加徵更多关税，此举「只是可能演变成极具破坏性全球贸易战的首波攻势」。

法国外贸银行（Natixis）资深经济学家吴卓殷表示，北京当局「可能会对美国进口商品课徵对等的关税、限制关键材料出口，还有限制部分美企的市场准入等因应措施」。