世界幸福报告出炉 芬兰连8年夺冠美国第24名

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（法新社赫尔辛基19日电） 联合国资助的机构今天公布2025年「世界幸福报告」显示，美国跌至史上最低的第24名，部分原因是美国独自用餐的人数量增加。

芬兰在「世界幸福报告」（World Happiness Report）中连续第8年蝉联全球最幸福的国家，当地民众与专家认为广大辽阔的湖泊与稳健的福利制度提振他们的心情。

自塔利班（Taliban）2020年重新掌权以来陷入人道灾难的阿富汗再度垫底，为全球最不幸福的国家，排名第147名。

美国跌至第24名，为这份报告自2012年首度发布以来最低，当时美国排名第11名，名次为美国历来最高。

报告作者表示，「过去20年来，美国独自用餐的人数增加53%」，指出共同用餐「与幸福感强烈相关」。

报告提到，在2023年，约1/4的美国人自称在前一天独自用餐，「孤独用餐的人数增加，是美国幸福感下滑的理由之一」。

报告也指出，在大多数国家死于自杀或药物滥用的人数下降时，美国是少数几个所谓「绝望死」（deaths of despair）增加的国家之一。

这份报告调查2022年到2024年全球各地民众的幸福感，时间点在美国总统川普今年1月重返白宫颠覆全国与全球事务之前。

北欧5国全都维持为前10大幸福的国家，丹麦、冰岛与瑞典紧追在芬兰之后，芬兰的分数些微领先排名第2的丹麦。同时，哥斯大黎加与墨西哥首度进入前10名，分别排在第6名与第10名。

这份幸福排名是根据3年来民众对生活满意度的自我评估平均值，以及人均国内生产毛额（GDP）、社会支持度、健康预期寿命、自由度、慷慨程度与贪腐程度等因素衡量。

今年，「世界幸福报告」的作者表示，新的证据指出慷慨之举与相信他人的善意，「是幸福感的重要预测因素，影响甚至比赚取更高的薪资还要大」。

他们也指出，整体而言，「民众对于他们社区的善意太过悲观」，「钱包失而复得的机率远高于人们预期」。

根据报告，在「钱包遗失后预期与实际归还率」上，北欧5国也是名列前茅的国家。