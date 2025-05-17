世界新闻摄影暂停认定「烧夷弹女孩」拍摄者身分

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（法新社阿姆斯特丹16日电） 着名的越战「烧夷弹女孩」（Napalm Girl）是摄影史上最具代表性的照片之一，但由于作者身分存疑，世界新闻摄影（World Press Photo）今天暂停认定拍摄者身分。

这张改变全球对越战看法的照片摄于1972年，显示一名惊恐的9岁女孩在路上赤裸逃离烧夷弹攻击。

世界新闻摄影表示，在纪录片「特约记者」（The Stringer，暂译）上映后，世界新闻摄影自行调查了这张照片。这个组织举办的世界新闻摄影大赛是全球最重要的新闻摄影奖项之一。

有谣言指称这张照片不是由美联社记者黄公崴（Nick Ut）拍摄，而是一名鲜为人知的当地自由记者的作品。黄公崴后来因这张照片获得普立兹奖（Pulitzer Prize），世界新闻摄影也于1973年将年度照片大奖颁给黄公崴。

「特约记者」记录了关于这些谣言的调查过程。世界新闻摄影表示，这部纪录片促使组织「深刻反思」。

世界新闻摄影从今年1月调查到5月，「基于地点、距离和当天所使用相机的分析」，判断另外两名摄影记者「可能比黄公崴位于拍摄这张照片的更有利位置」。

世界新闻摄影透过声明表示，从今天起暂停认定「烧夷弹女孩」归于黄公崴。

世界新闻摄影提到，另外两名摄影记者是阮清艺（Nguyen Thanh Nghe，音译）和黄功福（Huynh Cong Phuc，音译），两人1972年6月8日都在越南南部的盏盘市社（Trang Bang）事件现场。

「特约记者」今年1月在日舞影展（Sundance Film Festival）首映，阮清艺对纪录片制作人说，他确定照片是他所摄。

美联社本月稍早表示，将继续把照片归于黄公崴名下，并透过声明坚持这项决定。

但美联社承认，在社内调查中，关于照片拍摄者身分，也出现「我们可能永远无法回答的真正问题」，「我们发现不可能确切证明五十多年前那一天的路上或社内发生了什么事」。 黄公崴今年2月在脸书（Facebook）发文坚称照片属于他，其他不同说法于他而言都是「侮辱」。

照片中的女孩金福（Kim Phuc）后来伤愈活了下来，她现在是加拿大公民，积极为战争中的儿童受害者发声。

世界新闻摄影强调，这张照片本身的真实性无庸置疑。执行长库里（Joumana El Zein Khoury）说：「毫无疑问，这张照片呈现历史上真实的一瞬间，迄今仍在越南、美国和全球引发回响。」