世界杯分组抽签将登场 川普准备展开「足球外交」

（法新社华盛顿4日电） 2026年世界杯48强会内赛分组抽签仪式将于明天在华盛顿甘乃迪中心登场，东道主之一的美国总统川普（Donald Trump）将利用此一良机再度尝试透过足球达成外交目的，并将与另外两个共同主办国加拿大与墨西哥的领袖会面。

由三个国家共同主办世界杯（World Cup）尚属首次，这应是北美展示团结的绝佳机会，美、加、墨三国领袖将共同参与一项象徵性的抽签仪式。

但自川普重返白宫以来，他在贸易、移民以及毒品走私问题上对盟邦采取强硬态度，意味着他们在这场盛会的场边仍有棘手议题需要处理。

对墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）而言，这将是她首次与川普会面。她告诉记者，双方将在抽签仪式前的「小型会晤」中讨论双边贸易。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）曾两度造访白宫，但这将是他与川普在11月于南韩短暂碰面后的首次正式会面。南韩会面之前，川普曾因加拿大一支反关税广告而暂停双边贸易谈判。

卡尼办公室今天告诉法新社，卡尼与川普将「在甘乃迪中心（Kennedy Center）共同参加抽签活动期间进行短暂会谈」。他也会与薛恩鲍姆进行简短会晤。

川普已对未被「美墨加贸易协定」（USMCA）涵盖的加拿大、墨西哥输美产品徵收高额关税，而美方预计明年将寻求重新协商该协定。

川普并威胁若加、墨两国无法遏止跨境移民与毒品走私，他将采取更严厉惩罚─甚至声称「若对墨西哥境内的毒枭目标发动空袭也无妨」，激怒了薛恩鲍姆。

另一方面，加拿大则因川普今年稍早呼吁加拿大成为美国第51州而感到愤怒。

尽管如此，美、加、墨三国如今仍共同主办世界最大型的体育赛事。在川普首次执政期间，三国于2017年共同提出申办。

川普毫不遮掩地利用世界杯来争取政治与外交筹码。他与国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）关系密切，而英凡提诺也与包括俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在内的多位威权领袖交好。

川普甚至以重返2026年世界杯的可能性作为诱因，试图促使俄罗斯结束战争─俄罗斯自2022年入侵乌克兰后便被禁止参加国际足球赛事。

据悉，英凡提诺为迎合川普「喜欢被奉承」的性格，将在抽签仪式上颁发首座国际足总和平奖（FIFA Peace Prize）给川普。