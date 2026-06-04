世界杯足球赛将登场 墨西哥抗议群众闯教育部

afp_tickers

3 分钟

（法新社墨西哥市3日电） 2026年世界杯足球赛将于几天后开幕，墨西哥抗议群众今天闯进一栋政府建筑，总统薛恩鲍姆强调，她不会「落入」镇压示威活动的「圈套」。

一个自全国教育工作者协调会（CNTE）教师工会分裂出来的团体，近日在这场全球规模最大的足球盛会前夕举行大规模示威。本届世足赛将于6月11日在墨西哥市艾兹提卡球场（Azteca Stadium）登场。

今天，抗议群众把路灯杆当作冲撞工具，闯入位于首都的教育部总部。教育部消息人士表示，抗议群众破坏警卫亭并敲碎窗户，墨西哥电视台播出的画面显示，现场发生小型火灾。

薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天稍早指出，她不会在世界杯开幕前几天「落入」镇压抗议的「圈套」。本届世界杯由美国、加拿大与墨西哥共同举办。 她在每日记者会上表示，「他们就是想在世界杯筹备期间，逼迫我们诉诸镇压手段」，并矢言她不会这么做。

昨天，抗议的教师在首都主要大道推倒高大的足球员雕像，并威胁如果政府不回应他们的劳动诉求，将在世界杯期间举行示威。

1日，警方朝一群教师发射催泪瓦斯，阻止他们进入市中心的左卡洛（Zocalo）广场，当地正在搭建2026年世界杯「球迷嘉年华」场地。但当抗议群众昨天推倒5公尺高的雕像时，有关当局没有介入。

薛恩鲍姆呼吁与抗议群众对话，他们要求调高薪资并废除一条退休金法。她的政府已与CNTE达成共识，将把薪资调高9%，这与持不同立场的教育人士所要求的加薪100%相去甚远。

墨西哥公立学校教师的每月起薪相当于967美元（约新台币3万692元）。