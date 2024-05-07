世界银行：改变农粮生产方式 6年可减近1/3碳排

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（法新社华盛顿6日电） 世界银行（World Bank）今天表示，改变世界各地粮食生产的方式，将能在2030年底前大幅减少温室气体排放。

世界银行发布报告提到，农粮体系的整体产销过程所排放温室气体约占全球1/3。

而这其中2/3排放量来自中等收入国家，在全球10大温室气体排放国中占据7席，中国、巴西和印度分别占据前3位。

世银高级常务副行长特洛森博（Axel van Trotsenburg）在序言中提到：「为保护我们的星球，我们需要改变粮食生产和消费方式。」

这份世银报告指出，农粮产业有很大机会得以透过「可负担且能即刻采取的行动」减少全球近1/3碳排，并呼吁各国投入更多资金来处理这个问题。

报告指出，中等收入国家应做出一系列改变，包括转向低碳畜牧以及更永续利用土地。

特洛森博在另一份声明说道：「仅需改变中等收入国家在粮食生产过程中诸如森林、生态系统等的土地利用方式，就能在2030年底前将农粮产业排放减少1/3。」

世银报告表示，为帮助农粮产业转向低碳排，各国应考虑削减部分浪费的农业补助。

报告认为，像世界第4大温室气体排放国美国这样的高收入国家应加强提供技术援助，并「减少对高碳排粮食来源的补贴」；同时，低收入国家应「避免兴建高收入国家如今必须汰换的高碳排基建」。