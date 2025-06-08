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世界骄傲节 美民众上街声援LGBTQ族群权益

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（法新社华盛顿7日电） 美国LGBTQ族群权利正面临总统川普政府的攻击，华府街头今天涌现彩虹旗帜，民众上街庆祝世界骄傲节（WorldPride），大力支持LGBTQ权利。

身穿彩虹连身装的46岁艺术家兼教师佛洛里希（Amy Froelich）表示：「我们必须让这个政府知道，我们是团结的，我们不会被打垮。」

佛洛里希与妻子并肩坐在游行起点附近的绿色椅子上，说道：「我们必须成为我们兄弟姊妹及跨性别族群的盟友。」

她说：「我们一直以来努力争取的所有法律与保障，现正一一被撤销。」

世界骄傲节是一场全球轮流举办的盛会，目的在于推动全球LGBTQ平权。今年活动在与白宫近在咫尺的美国首都华盛顿举行，而现任总统川普似乎有意削弱这个族群多年来争取到的权利。

川普在重返白宫的首日便宣布，联邦政府仅承认男性与女性两种性别，此后还针对跨性别族群陆续颁布多项行政命令。

以美剧「劲爆女子监狱」（Orange is the New Black）中的角色而广为人知的美国跨性别女星拉维恩考克斯（Laverne Cox）在游行起点对群众发表谈话。

她说：「我知道我一定要来这里，和大家聚在一起，因为你们给我好多希望。我对我们的政府毫无信心…但我对你们有信心。」

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