世银：全球26个最贫困国家 经济状况为2006年来最糟

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（法新社华盛顿13日电） 世界银行（World Bank）在今天发布的新报告中宣布，全球26个最贫困经济体正面临2006年来最沉重的债务负担。 总部位于华盛顿的世界银行表示，这些国家人口占世界人口约40%，其政府债务目前平均占国内生产毛额（GDP）的72%，为18年来最高水准。

在此同时，它们获得的国际援助占其经济产出的比例已降至20年来的最低水准。 世银副首席经济学家柯锡（Ayhan Kose）在声明中表示：「低收入经济体可以且必须为自己做很多事情，但这些经济体也需要来自国外更强有力的帮助。」

世银表示，低收入经济体在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间大量借贷，导致基本赤字增至3倍，还说许多国家无法「完全消除」这些赤字。 全球26个最贫困经济体中有近一半现在发现自己陷入债务困境或面临高风险，这一数字是2015年的翻倍。

世银表示，这些经济体2022年从多边组织获得的所有发展援助，其中「近一半」是由优惠贷款机构国际开发协会（IDA）提供。 世银首席经济学家吉尔（Indermit Gill）表示：「当世界上许多国家不再支持最贫困国家时，国际开发协会已成为最贫困国家的主要生命线。」