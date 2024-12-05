东京哈利波特影城 玩具仿制剑过于逼真遭召回下架

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（法新社东京5日电） 日本华纳兄弟和媒体表示，日本东京华纳兄弟哈利波特影城出售的「葛莱分多宝剑」因过于逼真，有触犯当地刀械管制法令的疑虑，公司已紧急召回并全面下架。

这次召回的葛莱分多宝剑真实重现了奇幻小说「哈利波特」（Harry Potter）书中的描述。这把固定在木质展示座的尖头银剑，长85公分，售价3万日元（约新台币6400元）。

日本华纳兄弟（Warner Bros. Japan LLC）声明指出，这把仿制品存在「销售问题」。但日本媒体报导，调查人员认为这个玩具的刀锋，已锐利到足以违反当地的枪炮刀剑械管制法。

日本华纳兄弟在声明中表示：「对于给您带来的不便，我们深表歉意。」

日本枪枝管制法相当严格，暴力犯罪很少见，但偶尔还是会传出刀刺甚至枪击事件，包括前首相安倍晋三2022年遭枪击身亡一案。

不得不放弃已入手宝剑的哈利波特迷，纷纷在社群媒体哀号。

一位粉丝在社群媒体平台X上写道，全面召回宝剑一事「令人沮丧」和「非常悲伤」。他并补充说：「自愿配合召回的葛莱分多同学们，我能理解你们的伤痛。」

另一位粉丝在X贴文说：「我刚刚把葛莱分多宝剑交给警方，我曾发誓我将终生珍惜它。」「我相信他们会妥善保管这把剑，直到这把剑被处理掉为止。」