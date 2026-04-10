东正教复活节 俄罗斯乌克兰同意停火

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯与乌克兰领袖今天表示，双方将在东正教复活节期间停火32小时。

由于俄乌战争的停火协商因中东战争受阻，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周表示，他已透过美国提出这次的节日停火。

克里姆林宫今天稍晚在声明中表示，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）「鉴于东正教复活节即将来临」，宣布「自2026年4月11日16时（格林威治时间13时）至4月12日当日结束，实施停火」。

克里姆林宫的声明并未提及基辅方面的提议。

数小时后，泽伦斯基回应称：「乌克兰已多次表示，我们准备采取对等措施。我们今年在复活节期间提出停火，并将据以执行。」

泽伦斯基补充说：「人们需要一个没有威胁的复活节，对于和平有着实质进展，俄罗斯有机会避免在复活节后重返敌对行动。」

克里姆林宫表示，普丁已指示「在此期间所有方向停止作战行动」，同时部队对于「敌方任何可能挑衅」已有准备。

克里姆林宫补充说，「我们假设乌克兰方面将效法俄罗斯联邦。」

俄乌之间持续4年的战争，先前也曾出现有限而短暂的停火，但莫斯科与基辅很快就互相指控对方违反协议。