中东停火以色列挺川普 但声明不含黎巴嫩

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷8日电） 以色列今天表示，支持美国总统川普（Donald Trump）停止轰炸伊朗两周，但强调这项最后一刻达成的决定，范畴不包括黎巴嫩。

美国与伊朗昨天赶在川普最后通牒到期前1小时，同意停火两周。

德黑兰方面宣布，两周内将保障荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）海上交通安全，并利用这段时间与美国展开终结战争的谈判。相关协商预定10日在巴基斯坦展开。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天发表声明指出，「以色列支持川普总统暂停对伊朗空袭两周的决定，前提是伊朗必须立即开放海峡，并全面停止对美国、以色列及（中东）区域各国的攻击」。

以色列并表示，对美国确保伊朗不再构成核子、飞弹及恐怖主义威胁的努力力挺到底。

但声明同时指出，这次停火「不包括黎巴嫩」。以方最新说法，明显与协助斡旋这场冲突的巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）先前说法相互矛盾。

夏立夫不久前表示，美国及其盟友已同意「包括黎巴嫩在内的各地」停火，暗示以色列已同意停止对其北邻的攻击行动。

黎巴嫩是在伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）向以色列发射火箭后被卷入战争。

据当局表示，真主党那次的行动引发以色列打击黎巴嫩并展开多次空袭，迄今已有超过1500人丧生。