中东战争对环境冲击一次看

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（法新社巴黎15日电） 从出动战机空袭使用的燃料到储油设施燃烧产生的刺鼻浓烟，这场冲突正对环境与气候造成冲击。以下是法新社访问专家后，汇整战时易遭忽视的环境代价。

●轰炸机与战机

伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）讲师奈马克（Benjamin Neimark）指出，美国和以色列军机飞抵波斯湾（Persian Gulf）对伊朗执行任务，过程中消耗大量燃料。

他受访表示，全天候部署匿踪轰炸机与战斗机，会排放大量温室气体到空气中，「美国海军也部署了规模庞大的舰队，预估将会进行远程作战一段时间」。

奈马克指出，这代表需要为船舰上数量可观的美军供应食宿，使他们日以继夜工作，「这些海上城市需要能源」。许多大型航舰已采用核动力，有部分电力仍仰赖会排放污染物质的柴油发电机。

许多专家评估战争对环境造成的整体冲击时，会将武器与爆裂物制造及战后重建的努力纳入考量。

刊登于同侪评阅期刊「共同的地球」（One Earth）其中一篇研究指出，加萨冲突估产生3300万吨二氧化碳当量，堪比760万辆燃油车排放量或约旦这类国家一整年的排放量。

另据「战争温室气体核算倡议」（Initiative on GHG Accounting of War）估算，俄乌战争已产生逾3亿吨额外排放，相当于法国全年的总排放量。这份数据涵盖军事行动、重建工程、森林大火及飞机绕行较远路径等。

●气候成本

这场冲突发生在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），这是石油和天然气供应的咽喉要道，对仰赖波湾能源的全球市场至关重要。

奈马克指出，载运高度易燃燃料、航经荷莫兹海峡的船只，及该区域内的炼油厂和储存设施，「全都是这场战争的（攻击）目标，显然这次冲突不同以往」。

他说：「我们已目睹许多炼油厂遇袭起火燃烧，产生的毒焰不仅致命，更对气候造成严重破坏。」

在1990年代第一次波湾战争（Gulf War）中，科威特油井遇袭起火燃烧，耗费数月才扑灭，据估算释放约1.3亿至4亿吨二氧化碳当量。

●连锁效应

2月28日美国与以色列联手空袭伊朗后，除了牵动国际油价持续上涨，也使各界再次关注全球追求更洁净和环境友善能源的脚步。

来自巴黎智库永续发展暨国际关系研究所（IDDRI）的鲁丁格（Andreas Rudinger）表示，战争造成的经济连锁效应，使决策官员「面临平抑能源价格和推动气候行动的双重压力」。

面对能源价格飙涨，欧洲联盟（EU）面临外界要求放宽排放交易规范的压力，其他国家政府则采取措施保障民生能源需求。

鲁丁格认为可从不同角度切入，「单纯以经济角度来看…化石燃料飙涨，使脱碳和电动化方案的魅力大增」。例如，俄罗斯入侵乌克兰后欧洲能源价格大涨，使欧洲家庭安装热泵（heat pump）的普及率升高。

●污染风险

专家表示，除了气候隐忧，对能源设施、油轮及军事目标发动空袭，也会污染周遭空气与水质，还会使有毒化学物质大幅扩散至远处。例如，伊朗首都德黑兰的储油设施近日遇袭起火燃烧，使周遭区域笼罩在有毒黑烟中。

法国国际暨战略关系研究所（IRIS）研究员朱尔德（Mathilde Jourde）表示，核能、军事与能源目标一旦遇袭，将对当地空气、水及土壤造成「极严重的污染」后果。

冲突与环境观察组织（Conflict and Environment Observatory，CEOBS）主任维尔（Doug Weir）告诉法新社：「我们目前只是初步了解情况，但已见到伊朗及其邻国有数以百计设施受损，对民众和环境构成污染风险。我们特别关心受损的油气基础设施、军事设施，以及波湾的敏感海洋生态环境。」