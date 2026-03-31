中东战争延烧 最新发展总整理

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（法新社巴黎30日电） 以下是法新社汇整中东战争的最新事态发展。

美国总统川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文写道，「美国正与一个新的、更讲道理的政权认真讨论，以结束我们在伊朗的军事行动」。

然而他警告说，「若因任何原因无法在短期内达成协议」若荷莫兹海峡未能立即为商业通航，美方「将炸毁并彻底摧毁他们所有的发电厂、油井及哈格岛（Kharg Island）」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）则对与伊朗政府内部某些势力合作保持希望，并表示美方已私下收到正面讯息。卢比欧指出，伊朗内部出现「分裂」，美方期望「具备落实（承诺）能力」的人物主导局势。

以军空袭位于德黑兰（Tehran）、隶属伊朗革命卫队（IRGC）的伊玛目霍森大学（Imam Hossein University）。以方称该机构被用于研发先进武器。

伊朗国营媒体报导，国会一个委员会已批准计画，将对过境荷莫兹海峡的船只徵收通行费。

国营电视台引述国会安全委员会成员表示，这项计画内容包括「财务安排与里亚尔（Rial，伊朗货币）通行费制度」及「行使伊朗的主权职能」，并将与位处海峡另一侧的阿曼展开合作。

七大工业国集团（G7）财政部长表示，他们已准备好采取「一切必要措施」，以确保遭战争动荡的能源市场维持稳定。

在埃及，总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）则敦促川普协助终结战争。塞西在首都开罗（Cairo）表示：「我要对川普总统说，在我们这个区域、在波斯湾，没有人能阻止这场战争…请帮帮我们终结战火，唯有您有能力办到。」

国营的科威特新闻社（KUNA）报导，科威特一艘大型油轮在杜拜港停泊区遭伊朗攻击，引发火灾，所幸无人受伤。同时，杜拜市因防空拦截掉落物引发火灾，造成4人受伤。

北大西洋公约组织（NATO）部队拦截了另一枚由伊朗射向土耳其的飞弹，这是中东战争爆发以来，伊朗第4度朝土耳其方向发动攻击。根据当局说法，这4枚飞弹均未击中土国领土。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）表示，黎南发生爆炸造成两名人员遇难，是继前1天通报1死后再传维和人员罹难。

在伊拉克首都巴格达（Baghdad），当局在拦截无人机对美国大使馆的袭击时，掉落碎片伤及一名平民。