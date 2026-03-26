中东战争推升能源风险 日本释出战略油储因应冲击

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（法新社东京26日电） 日本今天表示，中东战争导致油价大涨，为了缓解对这个资源匮乏国家的冲击，已开始释出另一批战略石油储备。

美国与以色列2月28日对伊朗发动攻击以来，伊朗几乎封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），全球约五分之一原油与天然气经由这条重要航道运输。

日本是全球第五大石油进口国，超过90%的石油来自中东地区。

日本经济产业省官员森本（Kaname Morimoto）向法新社表示：「（国家储备）释出已于上午10时59分开始，供应给炼油业者。」

此举在东京当局本周宣布将释出一个月用量的政府储备后进行，同时也开始释出相当于15天民间用量的石油储备。

根据日本国土交通省，截至25日，一共有45艘与日本有关船只滞留在波斯湾，其中包括24名日籍船员。

日本船主协会会长长泽仁志（Hitoshi Nagasawa）向媒体表示，正「强烈要求政府」协助恢复荷莫兹海峡通航。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）本周指出，荷莫兹海峡「仅对敌对国家关闭」。德黑兰当局之前向国际海事组织表示，只要符合安全规定，「非敌对船只」仍可通行荷莫兹海峡。

国际能源总署（IEA）执行董事比罗尔（Fatih Birol）称，如有需要，已「准备好」批准进一步释出石油储备。（编译：徐睿承）