中东战争致油价飙涨 欧盟5国主张课徵能源暴利税

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（法新社马德里4日电） 西班牙经济部长奎尔波（Carlos Cuerpo）今天说，西班牙及另外4个欧洲联盟（EU）国家，鉴于中东战争引发燃料价格上涨，呼吁对获取暴利的能源公司课徵税赋。

奎尔波在社群平台X上表示，5国部长在致欧盟执委会负责气候政策的执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）的公开信中提出这项呼吁。与奎尔波一同签署的包括奥地利、德国、义大利和葡萄牙的财政部长。

奎尔波指出，这项措施能「减轻消费者与纳税人的负担」。

根据奎尔波发布的信件影本，信中注明日期4月3日，部长们写道，这项税收「也发出明确讯息，要求这些因战争受益的公司负起责任，以减轻民众的负担」。

自2月28日美国与以色列对伊朗发动空袭以来，伊朗实质阻断了战略航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），也冲击到波斯湾地区的能源基础设施，造成油气价格急剧上涨。

虽然欧盟大多数的石油与天然气进口，并非来自波斯湾，但全球能源价格因此高涨，让企业经营及家庭开销受到冲击。

部长们指出，2022年俄罗斯全面入侵乌克兰时，也曾采取类似紧急税赋措施，以解决能源价格飙升问题。

信中写道：「鉴于当前市场扭曲与财政压力，欧洲执行委员会应速拟一套类似税赋办法，在欧盟范围内实施。」

有关暴利税率或课税企业对象，部长们在信中并未具体说明。（编译：纪锦玲）