中东战争酿航运危机 IMO紧急开会因应

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（法新社伦敦18日电） 国际海事组织（IMO）秘书长今天在一场紧急会议开幕时，呼吁采取「务实措施」来保护受中东战争威胁的商船。值此之际，数以千计的船舶及海员正受困于波斯湾。

联合国海事机构IMO负责监管国际航运安全，将在伦敦总部举行为期两天的会议，讨论缓解当前这场航运危机的做法。

这次会议对IMO全部176个会员国、数十个非政府组织及海事产业机构开放。会议开始当下，正值伊朗遭以色列及美国联手空袭后进行报复，瘫痪关键海运要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）及其附近的商业航运。

根据IMO最新消息，大约2万名海员受困在荷莫兹海峡以西海域3200艘左右的船舶上。

IMO秘书长杜明奎（Arsenio Dominguez）在会议开幕时表示：「这种情况令人无法接受，不是长久之计。」他敦促会员国聚焦于能解决当前情况的「务实措施」。

杜明奎还说：「航运业一再展现其韧性，但地缘政治正将这个产业推向极限。每当航运沦为这类冲突的附带损害时，全球都会受到负面冲击。」

IMO 40个理事会成员国明天可能表决多项决议草案，其中包括一项「建立安全海上廊道，好让受困于波斯湾（Persian Gulf）的海员与船舶安全撤离」的提案。不过就算草案通过，决议仍不具约束力。