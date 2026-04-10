中东战争：最新进展

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（法新社巴黎9日电） 以下是中东战争最新情势：

据伊朗国营电视台报导，伊朗新任最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在最新公开信件中表示，伊朗并不想与美国、以色列开战，但将捍卫作为国家的权利，并称「我们在任何情况下都不会放弃合法权利，关于这点，我们将整个『抵抗阵线』视为一体」。

这番话显然剑指黎巴嫩，目前以色列正与德黑兰盟友真主党处于交战状态。

美国总统川普（Donald Trump）今天警告伊朗，不得对通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只收取通行费。德黑兰当局先前已同意在停火2周期间重新开放这条关键航道。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「有报导指出，伊朗正向通过荷莫兹海峡的油轮收费──他们最好别这么做，若真有此事，最好立刻停止！」数分钟后，川普再次发文：「很快地，无论有没有伊朗的协助，你们都会看到石油开始恢复供应。」

英国首相官邸表示，英相施凯尔（Keir Starmer）与川普都呼吁制定「可行方案」，让荷莫兹海峡在美伊停火后尽快恢复航运，「两位领袖谈到需要一个可行方案，让航运尽快恢复正常」，并同意再次通话。

一名美国官员今天表示，以色列与黎巴嫩下周将在华府会谈。但一名真主党议员重申，真主党反对黎巴嫩和以色列之间任何形式的直接谈判。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已下令内阁与黎巴嫩直接谈判，要求让伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）解除武装，并在两国间建立「和平关系」。

以色列表示，针对伊朗扶持的真主党发动的黎巴嫩军事行动，不受美伊停火影响。

美伊停火之际，数以千计的伊朗民众在全国各地举行集会，手持前最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的肖像并挥舞伊朗国旗。哈米尼于2月28日战争爆发首日，丧命于美以联合空袭。

●油价股汇动态

国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，受到战争影响，将下修全球经济成长预测 ，她警告，尽管目前处于脆弱的停火状态，冲突仍将产生「疤痕效应」。

她表示，针对受到战争波及的国家，IMF预计需提供多达500亿美元的紧急财政援助。

●其他国家及组织

中国、英国、法国、德国、俄罗斯及土耳其等多国纷纷发出呼吁，希望美伊停火范围扩及黎巴嫩。

巴基斯坦则对中东战事中「各方展现出的克制」表达赞赏，同时谴责以色列对黎巴嫩持续发动的攻击。巴基斯坦当局正着手准备主导即将举行的美伊会谈。

华府与德黑兰当局均确认将参与由巴基斯坦斡旋的和平谈判，但具体时程仍待确认。