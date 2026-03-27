中东战事影响能源 日本计划增加燃煤发电

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（法新社东京27日电） 日本官员今天表示，为缓解中东战争引发的能源紧缩危机，日本政府计划暂时解除对燃煤发电厂的限制，允许较老旧、效率较低的燃煤电厂全面运转，为期一年。

包括时事通信社（Jiji Press）在内的日本媒体稍早曾引述未具名消息人士报导，经济产业省将宣布这项提案。

经济产业省官员添田隆秀向法新社表示「报导属实」，并称这项计画将于今天稍晚在一个专家小组会议上提出。

在此之前，电力供应商被要求将排放大量二氧化碳的燃煤火力发电站的运转率维持在50%以下。

但他表示，政府现在打算从4月开始的新财政年度起，允许较老旧、效率较低的燃煤电厂全面运转，为期一年。

自上月底中东战争爆发，促使伊朗部分关闭关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）能源贸易航线以来，许多亚洲国家已转向依赖煤炭来为经济提供动力，日本是最新一例。

韩国计划取消对燃煤发电量的上限，同时也增加核电厂的运转。

菲律宾也打算提高燃煤发电厂的产量，以在战争严重破坏天然气运输的情况下抑制电力成本。

日本约70%的电力需求依赖火力发电厂，而煤炭是运转这些电厂的主要燃料。

根据日本资源能源厅数据，虽然日本大部分石油供应依赖中东，但近80%的煤炭进口来自澳洲和印尼。

日本昨天也表示，由于石油进口面临供应挑战，已开始释出另一部分战略石油储备。正常情况下，日本90%的石油进口来自中东。