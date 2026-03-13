中东战事持续延烧 真主党火箭夜袭以色列

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎12日电） 中东战争今天进入第13天，以下是法新社汇整中东战争的美以动向。

以色列军方当地时间13日凌晨表示，伊朗向以色列发射了新一轮飞弹，紧急救援部门报告称以国北部有两人受伤。

军方在Telegram上发文称：「不久前，以色列国防军（IDF）识别到从伊朗向以色列国土发射的飞弹。防御系统正在运作以拦截威胁。」

以色列军方表示，已攻击伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）旗下准军事组织「巴斯杰」（Basij）在伊朗首都德黑兰设立的检查站，作为削弱当局控制努力的一部分。

以军随后表示，12日晚间在德黑兰发动新一轮大规模攻击，连续第13天推进对伊朗的军事行动。

以军也进一步深入黎巴嫩南部，并要居民「立即向北移动至萨拉尼河（Zahrani River）以北」，该处距离以色列边境约40公里。

以军表示，获伊朗支持的黎巴嫩组织真主党夜间发射了「约200枚火箭」，并称这是开战以来最大规模的一波火箭攻势。

以色列持续空袭黎巴嫩首都贝鲁特，并威胁如果激进组织真主党（Hezbollah）不停止攻击，将扩大行动并占领黎巴嫩领土。

美国方面，美国军方表示，一架KC-135空中加油机在伊拉克西部坠毁，而涉及此事的另一架飞机已安全降落。

负责美军在中东地区事务的美军中央司令部（CENTCOM）表示：「其中一架飞机在伊拉克西部坠毁，第2架已安全降落。这并非由敌方或友军炮火所致。」

美国总统川普告诉记者，对伊朗的战争正「非常迅速地」进行。他在白宫表示：「进展非常顺利，我们的军队无与伦比。」他并未直接回应伊朗新任最高领袖的最新言论。