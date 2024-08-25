中东战云密布 以色列轰炸黎巴嫩真主党

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列军方今天一早宣布，因侦测到伊朗撑腰的黎巴嫩民兵组织「真主党」（Hezbollah）正准备进行「大规模」袭击，以色列现正对黎巴嫩采取先发制人的攻击行动。

以色列军方也警告民众，慎防真主党发射的飞弹和无人机。

以色列军方向黎巴嫩南部居民发出阿拉伯语讯息说：「真主党准备对你们住家附近的以色列领土发动大规模攻击，我们正在监控状况。你们处于危险之中。我们正在发动攻击，以消弭真主党造成的威胁。」

以军在通讯软体Telegram发布的讯息还说：「距离真主党活动范围不远的每个人都应立即离开，以保护自己和家人。」

此外，以色列军方在清晨5时前不久发布的另一份声明中说，以色列战机正在袭击黎巴嫩境内，所有对以色列人「构成迫在眉睫威胁」的目标。

与宣布袭击行动同时释出的一段影片中，以军发言人哈加里（Daniel Hagari）说：「真主党很快就会向以色列领土发射火箭，甚至是飞弹和无人机。」

他补充说，「在黎巴嫩南部，我们可以看到真主党从紧邻着民宅的地方准备对以色列发动大规模攻击，此举也将危及黎巴嫩平民」，他敦促当地民众「设法避难」。

「真主党持续性的侵犯行为，恐让黎巴嫩人民、以色列人民以及整个地区卷入一场更全面性的冲突。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）