中东战火升级 伊朗朝以射弹、卡达撤离美使馆周边

7 分钟

（法新社华盛顿5日电） 美以两国2月28日联手对伊朗发动大规模攻击，两国进行数百次空袭，击毙伊朗最高领袖哈米尼及多位军方高层人士。此一剧变重创区域局势，以下是中东战争相关的最新重大事件：

● 伊朗向以色列发射飞弹

根据以色列军方与德黑兰官方媒体消息，伊朗今天清晨向以色列发射新一轮飞弹，触发包括特拉维夫（Tel Aviv）等多地的空袭警报。目前尚无人员伤亡的即时通报。

● 空袭命中真主党据点

在以色列向当地居民发布撤离警告后，今天清晨一场空袭击中位于贝鲁特（Beirut）南郊的真主党据点。 黎巴嫩卫生部表示，在其他地区，以色列针对贝鲁特机场高速公路上的车辆发动两次攻击，造成3人死亡。在此次攻击之前，官员指出，自以色列与真主党（Hezbollah）爆发新一轮战斗以来，已造成72人死亡，超过8.3万人被迫流离失所。 ● 科威特近海发生漏油事件

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示，一艘油轮在科威特近海遭遇「大爆炸」，导致原油外泄。该机构指出：「目前海面上有原油从货舱流出，可能对环境造成一定影响。」

● 卡达美国大使馆附近进行撤离

卡达内政部表示，在伊朗发动攻击后，当局已开始撤离首都杜哈美国大使馆附近的居民，作为预防性措施。

● 历史性进展

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，以色列与美国在对抗伊朗的战事中取得「历史性进展」。

尼坦雅胡发言人贝德罗希安（Shosh Bedrosian）还在影片中指出，此次攻击势在必行，因为伊朗正利用「新的地下掩体」重建其原子弹计画。 ● 土耳其宣称击落来自伊朗的飞弹

土耳其官员表示，一枚从伊朗发射、经由伊拉克与叙利亚飞向土耳其领空的弹道飞弹，已遭北大西洋公约组织（NATO）防空系统摧毁。

土耳其国防部并未说明该飞弹的预定目标。自美国与以色列于2月28日对伊朗发动攻击后，伊朗便持续攻击区域内多处地点以示报复。 ● 川普：我们表现非常好

美国总统川普盛赞美军在战事中的表现，并称伊朗领导层正迅速遭到击毙，并誓言将持续推进军事行动。 他说：「我们在战场前线的表现非常好，这么说还算含蓄了。我会说，如果有人问我，如果以10分为满分，我会打几分？我会说大约15分。」

● 加拿大不排除参战可能

加拿大总理卡尼（Mark Carney）表示，他「无法排除参与」这场持续扩大战争的可能性。他在坎培拉与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）共同会见记者时表示：「我们将与盟友站在一起。」

● 西班牙否认美国的合作主张

在川普威胁进行贸易报复后，西班牙反而坚定立场，重申反对华盛顿利用其境内基地对付伊朗。 白宫表示，马德里现已同意合作，但西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）驳斥道，西班牙对于「军事基地、中东战争以及轰炸伊朗」的立场完全没有改变。

● 中国将派特使斡旋

中国外交部长王毅表示，北京将派中东问题特使赴地区斡旋。北京作为伊朗的紧密伙伴，已表态支持德黑兰维护其国家主权，同时敦促美国与以色列停止军事攻击。

● 卡达怒火中烧

卡达总理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在通话中严厉抨击伊朗外长，指责德黑兰当局企图将邻国拖入战争。

● 货运危机加剧

货柜航运龙头马士基（Maersk）与德国赫伯罗德（Hapag-Lloyd）表示，经风险评估后，将暂停在波斯湾的货运订舱，直至另行通知，此前中国远洋海运集团也宣布暂停相关航线的新订舱业务。

随着伊朗警告船只切勿使用荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），国际油价随之飙升。荷莫兹海峡是全球最繁忙的航道之一，对油轮运输至关重要。 ● 船员在荷莫兹海峡获救

一艘货柜船在荷莫兹海峡遭飞弹击中，阿曼海军随后救出24名船员。

在川普表示美国海军已准备好护送油轮通过该航道的隔天，伊朗军方宣称已「完全控制」荷莫兹海峡。

● 斯里兰卡寻获87具遗体

一艘美军潜舰在斯里兰卡近海以鱼雷击沉一艘伊朗战舰。斯里兰卡海军官员向法新社表示：「我们已经寻获87具遗体，仍在搜寻其他失踪者。」