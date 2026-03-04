中东战火延烧 美、欧安排包机协助公民撤离

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿／布鲁塞尔3日电） 在美国与以色列联手对伊朗发动攻击后，华府已安排包机协助美国公民撤离中东地区，欧洲联盟（EU）也开始协助成员国撤离因战事滞留中东的公民。

美国国务院指出，美国官员已协助安排自约旦、沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国出发的包机，「并将在安全条件允许的情况下，持续扩增运能」。

国务院表示，自美国与以色列2月28日空袭伊朗以来，已有超过9000名美国人撤离中东，其中300多人自以色列返美。

一名国务院官员说，约100名美国公民预计今天离开以色列。

国务院昨天以美国与以色列在伊朗的战争为由，敦促美国公民即刻利用现有商业运输方式离开包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列与巴勒斯坦自治区、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合大公国以及叶门。

欧盟危机管理主管官员拉碧（Hadja Lahbib）也向法新社透露，欧盟已开始协助义大利、奥地利与斯洛伐克等成员国撤离因战事滞留中东的公民。

她表示，斯洛伐克已依据欧盟「民事保护机制」于数天内安排两个航班，奥地利则寻求让90名公民搭乘撤离班机，而义大利正在评估撤离公民的最佳方式。

拉碧补充说，预计未来几天会有更多国家启动这项机制。

自美、以对伊朗发动攻击、伊朗旋即向波湾多国展开报复以来，已有多国关闭空域。

根据航空分析公司睿思誉（Cirium）分析统计，2月28日至3月2日期间，至少有1万2903个航班取消，占计划航班的40%。

此外，若干欧盟国家已在未寻求布鲁塞尔协助的情况下，自行安排撤离自家公民。

拉碧说，约有50万欧盟公民在中东地区，但并非所有人都想离开。（编译：刘文瑜）