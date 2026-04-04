中东战火持续蔓延 各方呼吁停火且多国传伤亡

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（法新社巴黎3日电） 中东战火持续扩大，叙利亚与阿拉伯联合大公国今天分别传出因以色列炮火与拦截攻击碎片导致平民丧生，黎巴嫩境内的联合国维和人员也再次遇袭。俄罗斯和土耳其当局皆疾呼各方立即停火。

叙利亚国营媒体表示，以色列的炮火在叙国南部、靠近以色列占领戈兰高地的奎乃蒂拉造成一名男子丧生。叙利亚新闻社报导，这名男子死于「一辆以色列战车」的攻击，国营电视台则称攻击目标是一辆汽车。

阿布达比政府媒体办公室表示，因拦截攻击所产生的掉落残骸，导致当地一座天然气设施起火，造成一名埃及国民丧命，另有4人受伤。办公室称，4名伤者中有两人来自埃及，其余则来自巴基斯坦。

美国驻黎巴嫩大使馆表示，伊朗及结盟团体可能试图锁定美国的大学。德黑兰支持的武装组织真主党目前正在黎巴嫩与以色列交战。

联合国驻黎巴嫩部队表示，其一处据点发生爆炸，导致3名维和人员受伤，其中两人伤势严重，这是1周内第3起类似事件。联合国驻黎巴嫩临时部队部署在黎国南部靠近边境的地区，以色列和真主党已在此地交战1个月，以色列部队也正在当地进行地面入侵。

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普丁与土耳其总统艾尔段在通话中，呼吁中东战争立即停火。双方指出，激烈的军事行动正对全球能源、贸易与物流产生严重负面影响。

而在以色列军方对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发出撤离警告数小时后，当地再遭遇新一波空袭，以军称目标是「恐怖基础设施」。法新社记者听到了爆炸声，当地国家通讯社也报导了空袭；该处是真主党据点，自上月战争爆发以来居民已大量撤离。

海上交通数据显示，包括一艘由日本公司共同拥有的油轮在内，共有3艘油轮紧贴阿曼海岸穿越了荷莫兹海峡。这是一条罕见的航行路线，因为伊朗目前正严密控制这条关键航道；这3艘船因靠近水道南侧的阿曼穆桑达姆半岛航行而引发关注。