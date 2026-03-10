中东战火蔓延 联合国：黎巴嫩1天内逾10万人逃难

（法新社日内瓦10日电） 联合国今天说，随着以色列对黎巴嫩的空袭和大规模撤离命令，过去1周多以来，黎巴嫩已有近70万人被迫离开家园，其中仅24小时内就有超过10万人出逃。

联合国难民署（UNHCR）驻黎巴嫩代表毕林（Karolina Lindholm Billing）表示：「民众的生活被彻底颠覆。」

毕林从贝鲁特以视讯方式对日内瓦记者说，自黎巴嫩新一波冲突升级以来，短短1周多，数10个村庄居民在以色列空袭和撤离警告下，「整个家庭被迫在几分钟内离开家园」。

她指出，目前已有超过66万7000人在黎巴嫩政府的线上平台登记为流离失所者。

毕林说：「仅仅在1天之内就增加10万人。」她强调，这一波人口流离失所「速度比2024年还快」，当时以色列在黎巴嫩与伊朗支持的黎巴嫩政治及军事组织真主党（Hezbollah）发生战争。

黎巴嫩是在上周被卷入这场中东战争。当时，真主党为报复伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以联手空袭中身亡，对以色列发动攻击。

毕林表示，目前约有12万名流离失所者避难在政府指定的集体场所，许多人投靠亲友，或仍在寻找可落脚的地方。

她说：「许多人匆忙逃离，其中不少人自2024年冲突以来已是第2度被迫流离失所，他们只带着随身物品，前往贝鲁特、黎巴嫩山区、北部地区及贝卡（Bekaa）部分地区寻求庇护。」