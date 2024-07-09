中亚国家举行联合军演 中国俄罗斯首未出席

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（法新社阿斯塔纳9日电） 哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克等中亚国家及亚塞拜然今天在里海进行陆海空联合军演，约有4000名士兵参与，而区域强权俄罗斯和中国首次缺席这类演习。

除了主办国哈萨克，还有另外4个前苏联国家出席在里海举行的「2024年同盟军演」（Birlestik-2024）。这场演习将持续至本月17日，约有4000名士兵及军舰、军机、炮兵部队、战车参与。

参加军演的有哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克等4个中亚共和国，以及高加索国家亚塞拜然，另一个中亚国家土库曼则缺席。

至于传统上在中亚区域占主导地位的俄罗斯，目前正忙于与乌克兰作战。

吉尔吉斯国防部表示，演习期间部队将演练「解放遭恐怖分子占领的岛屿」，以及「采取行动确保海上安全并保护基础设施」。

这些国家定期与在此战略区域最具影响力的两大强权进行演习，分别是俄罗斯的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organization, CSTO）军演，以及中国的「上海合作组织」（Shanghai Cooperation Organisation, SCO）军演。上一次演习是去年10月的CSTO联合军演，约有1500名士兵参加。

中亚国家历经数十年纷争，近来致力强化彼此之间的合作关系，其他强权也更加关注这个富含原料、位居重要贸易路线的区域。

中亚及高加索国家是连结中国与欧洲运输路线的一部分，这条路线不须经过俄罗斯，又被称为「中间走廊」（Middle Corridor）。